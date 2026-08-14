¡Le llueve a hotel! Guardias intentan retener a Ray Monsiváis en Nuevo León por grabar desde la banqueta

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Ray Monsiváis denuncia altercado con seguridad de hotel en Escobedo

El creador de contenido regiomontano Ray Monsiváis denunció un altercado con personal de seguridad de un hotel ubicado en el municipio de Escobedo, Nuevo León, luego de que intentara grabar la fachada del inmueble desde la vía pública.

De acuerdo con el video difundido por el propio creador en redes sociales, Monsiváis acudió al hotel Holiday Inn Express & Suites para realizar una reseña, pues se trata de un establecimiento de reciente inauguración que forma parte del desarrollo denominado Canadá City Center.

Sin embargo, apenas comenzó a grabar, un elemento de seguridad se acercó para pedirle que dejara de registrar imágenes del inmueble y le señaló que no contaba con autorización para hacerlo.

En las imágenes se observa cómo el guardia intenta sujetar del brazo al creador de contenido y llevarlo al interior del establecimiento para que expusiera la situación ante un responsable. Monsiváis se negó y argumentó que se encontraba sobre la banqueta, es decir, en la vía pública.

Posteriormente, otro encargado de seguridad intervino en la discusión y sostuvo que era necesario contar con un permiso para realizar grabaciones del hotel, incluso cuando estas se hicieran desde el exterior.

“El jefe del hotel, pues, más de lo mismo, simplemente que ocupaba un permiso, quería que le enseñara mi identificación, decía que es su derecho**, lo cual** es completamente falso, no tiene la facultad para pedirme mi identificación, ya no quise seguir discutiendo y me retiré”, dijo el joven creador de 24 años en entrevista para Uno TV

El incidente generó reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la actuación del personal de seguridad, argumentando que el creador está en su derecho de grabarse y grabar lo que es visible desde la vía pública.

Usuarios comenzaron a publicar comentarios negativos y reseñas sobre el establecimiento en plataformas digitales, incluso generaron memes del altercado y convocaron a una protesta frente al hotel para este próximo 16 de agosto.

Mientras tanto, Monsiváis, quien además es egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sostuvo que la Constitución lo respalda, aunque reconoció que es muy común que una cámara pueda alterar el ánimo a su alrededor.

“Lo hemos normalizado incluso, que no nos dejen estar en la banqueta grabando, tomando fotos, o incluso me ha llegado a tocar que en las afueras de plazas comerciales, donde ya no es su propiedad, que corren a las personas de que: ‘No, no pueden estar ahí esperando el camión en la banqueta’, o que no pueden estar en la banqueta por más de cierto tiempo y eso no se puede hacer, como que mucha gente no está enterada de que la vía pública, la banqueta es de nosotros, y podemos estar ahí lo que queramos, que esté dentro de la ley, claramente”.

Ray Monsiváis comparte videos sobre lugares y situaciones de interés en Nuevo León. Su contenido se caracteriza por recorrer distintos sitios y documentar sus experiencias.

Hotel no responde; empresa se deslinda del incidente

Aunque Uno TV estableció contacto con el Holiday Inn Express & Suites, sucursal Sendero Escobedo, este no respondió a la solicitud de otorgar una postura respecto al incidente.

Horas después de que el video se viralizara, Milenium Grupo Hotelero Mexicano emitió un comunicado para aclarar que el establecimiento involucrado no forma parte de sus operaciones.

La empresa precisó que las propiedades que opera bajo la marca Holiday Inn en el área metropolitana de Monterrey son Holiday Inn Monterrey Parque Fundidora, Holiday Inn Express Monterrey Galerías San Jerónimo y Holiday Inn Express Monterrey Tecnológico.

Milenium señaló que el inmueble relacionado con las imágenes es ajeno a su operación y rechazó cualquier vínculo entre los hechos, sus trabajadores o sus servicios.

La compañía también manifestó su respaldo al respeto por los derechos constitucionales, el libre tránsito y la libertad de expresión en espacios públicos, además de señalar que mantiene una política de colaboración con creadores de contenido.

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