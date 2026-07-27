Peso Pluma discute con fans del Cruz Azul tras derrota de Toluca: video

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Peso Pluma es fan del Toluca. Foto: Getty Images

Peso Pluma protagonizó un tenso momento con aficionados de Cruz Azul, quienes lo encararon tras la derrota de Toluca en el partido de Campeón de Campeones del sábado 25 de julio.

Al finalizar el partido entre Cruz Azul vs Toluca, 3-1 con favor a La “Máquina Cementera”, varios seguidores de los “Celestes” aprovecharon el triunfo de su equipo para hacerle burla a Peso Pluma quién se encontraba en un palco del estadio Dignity Health Sports Park, California, Estados Unidos.

🎤🔥 Peso Pluma fue captado celebrando el gol de Alexis Vega entre insultos de aficionados del Cruz Azul, equipo que finalmente se coronó como Campeón de Campeones. 🏆



📹 Especial pic.twitter.com/o58Wum140y — POSTA Edomex (@POSTAEdomex) July 26, 2026

A semanas de que el intérprete de “Qlona” fuera noticia tras su ruptura con la cantante Kenia Os, de nueva cuenta, la conversación en redes lo envuelve en una polémica.

Peso Pluma confronta a fans del Cruz Azul tras derrota del Toluca

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo los aficionados le gritan que su club fue superado. En un primer momento, Hassan Emilio (nombre real de Peso Pluma), reaccionó con una sonrisa e incluso invitó a uno de los presentes a compartir su bebida, lo que fue tomado por algunos como un gesto relajado.

Sin embargo, conforme continuaban las burlas, el artista señaló que Toluca había marcado un “golazo” y, sin responder de manera agresiva, optó por retirarse del lugar.

La escena fue grabada por asistentes al estadio y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas, donde generó comentarios entre aficionados al futbol y seguidores del cantante.

Algunos usuarios consideraron que el intérprete manejó la situación con calma, mientras que otros opinaron que el intercambio sí pareció incomodarlo, aunque nunca perdió la compostura.

¿A qué equipo le va Peso Pluma?

Aunque en esta ocasión asistió para apoyar al Toluca, seguidores recuerdan que en otras ocasiones ha sido visto con camisetas de distintos clubes, como el Atlante y Chivas, por lo que no existe una confirmación pública sobre sus preferencias futbolísticas.

Hasta ahora, Peso Pluma no ha emitido declaraciones sobre lo ocurrido durante el partido ni sobre los videos que circulan en redes sociales.

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