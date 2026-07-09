Cruz Azul dejaría el Estadio Azteca; busca regresar al Ciudad de los Deportes para el Apertura 2026 

GENERANDO AUDIO...

Cruz Azul busca jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes Foto: AFP

La Liga MX, a través de un comunicado lanzado este 9 de julio, informó que Cruz Azul solicito un cambio de sede para sus partidos como local, por lo que para el Apertura 2026 ya no jugaría en el Estadio Azteca y busca regresar al Ciudad de los Deportes.

Esta solicitud necesita que se realice una revisión del campo de juego para que cumpla con las condiciones propicias para la Primera División mexicana, tras esto se hará oficial el cambio.

La Liga MX informa: pic.twitter.com/XJusNekgUr — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 9, 2026

Cruz Azul quiere regresar al Estadio Ciudad de los Deportes

El actual campeón del futbol mexicano, Cruz Azul, nuevamente tiene problemas con su localía, pues un informe de la Liga MX indicó que el equipo habría solicitado su cambio de sede para este torneo.

La Máquina busca regresar a la que fue su casa por varios años, tiempo en el que se le conoció popularmente como el “Estadio Azul”.

Ahora falta que la Liga termine el proceso para hacer oficial el cambio de sede, con el cual debutará el 21 de julio, en la Jornada 2, contra Puebla.

El peregrinar de Cruz Azul y su localía

Nuevamente, Cruz Azul deja el Estadio Azteca y busca un cambio de sede, justo como ha ocurrido en los últimos años, cuando disputó varios torneos como local jugando en Ciudad Universitaria e incluso en Puebla.

En el Torneo Clausura 2026, el Estadio Cuauhtémoc fue elegido por el equipo dirigido por Larcamón en ese momento para disputar el torneo.

Pero, previo a esto, llegó a compartir estadio con los Pumas en Ciudad Universitaria, recinto donde se coronó campeón de la Concacaf Champions Cup en 2025.

Esto ocurrió después de que 2024 dejó el Estadio Azteca y se mudó al Ciudad de los Deportes, donde compartió localía con Atlante y, posteriormente, con América. Incluso, en el torneo Clausura de ese año se llegó a jugar la final de ida en dicho recinto ubicado en la colonia Nochebuena.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.