¿Quién es Anastasia Kostromitina, la modelo rusa que aseguran es el “clon” de Erling Haaland?

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Erling Haaland, delantero de la selección de Noruega Foto: Reuters

Anastasia Kostromitina es una modelo rusa que se ha hecho tendencia en redes sociales porque usuarios aseguran que guarda un gran parecido con el delantero de la selección de Noruega, Erling Haaland.

En su perfil de Instagram fue su mamá quien compartió un video en donde se realiza la comparación física mientras la joven imita poses y gestos del futbolista, lo que generó miles de reacciones por parte de los seguidores de ambos.

La modelo rusa “clon” de Erling Haaland

Anastasia Kostromitina, de 24 años, es una modelo que pertenece a la agencia Motions, donde destaca por diversas colaboraciones con marcas; sin embargo, recientemente se ha hecho viral por su parecido con el futbolista Erling Haaland.

Fue su mamá quien publicó el video, que actualmente cuenta con un millón de vistas, aunque al inicio, según reveló a The Sun, esto le molestaba.

“Para ser honesta, pasé por todas las etapas de la negación. Al principio no entendía en qué me parecía a él. Luego me sentí un poco ofendida. Pero ahora me doy cuenta de que parecerse a un atleta tan genial, aunque solo sea físicamente, no está nada mal, así que decidí sacarle partido”. Anastasia Kostromitina

La modelo aseguró que se dio cuenta de la viralidad que había conseguido cuando comenzaron a aparecer los comentarios negativos, aunque puntualizó que han sido más los positivos.

¿Quién es Anastasia Kostromitina?

Anastasia Kostromitina es una joven modelo de 24 años que se ha hecho popular en redes sociales por su parecido con Erling Haaland.

Se desempeña como modelo y, de acuerdo con su portafolio, varias marcas han trabajado con ella.

Su madre es originaria de Siberia, específicamente de Irkutsk, mientras que su padre es de Moscú, pero viajó a esa región tras ingresar a la Academia Militar de Irkutsk.

La mamá de Anastasia, Maria Kostromitina, es creadora de contenido sobre estilo de vida y en 2021 publicó un artículo sobre su vida en familia.

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