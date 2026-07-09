Gilberto Mora recibe un ovación en un avión tras brillar con México en el Mundial 2026

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Gilberto Mora recibe ovación en un vuelo. Foto: AFP

Gilberto Mora se convirtió en una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo 2026, y ahora joven mediocampista de Xolos de Tijuana fue ovacionado por los pasajeros de un vuelo comercial con destino a Tijuana.

Tras la eliminación de la Selección Mexicana en los octavos de final frente a Inglaterra, los futbolistas fueron liberados para regresar con sus familias y clubes, en el caso de Mora, su regreso estuvo acompañado por una muestra de cariño.

Así fue la ovación a Gilberto Mora en un vuelo rumbo a Tijuana

El momento fue compartido en redes sociales por una tripulante identificada como Ivette Rocha, quien publicó un video en el que se observa al futbolista de 17 años ingresar al avión mientras los pasajeros lo reciben entre aplausos y gritos de “¡Bravo, Mora!”.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje en el que destacó la admiración que le generó coincidir con el joven seleccionado nacional.

“Ayer compartí vuelo con Gilberto Mora y me quedé con una sensación muy bonita. No pude tomarme una foto con él, pero me dio mucho gusto coincidir con alguien que hoy inspira a tantos. Gracias por representar a México con ese compromiso, que vengan muchos más éxitos”, escribió.

El gesto de los pasajeros provocó una sonrisa en el futbolista, quien agradeció el reconocimiento antes de salir de la aeronave.

Ayer compartí vuelo con @GilbertoMora_

y me quedé con una sensación muy bonita.



No pude tomarme una foto con él, pero me dio mucho gusto coincidir con alguien que hoy inspira a tantos. Gracias por representar a México con ese compromiso, que vengan muchos más éxitos. pic.twitter.com/G131AiSSIv — Ivette Rocha ♡ (@Juliatkdrocha) July 8, 2026

Gilberto Mora pasó de promesa a figura de la Selección Mexicana

El verano de 2026 quedará marcado para siempre en la carrera del futbolista originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Durante el Mundial, el mediocampista dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad bajo las órdenes de Javier Aguirre.

Los números de Gilberto Mora en el Mundial 2026

Mora hizo su debut mundialista ingresando en la segunda mitad del encuentro frente a Sudáfrica, convirtiéndose en el futbolista más joven en disputar un partido de Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

Además de ese histórico registro, el canterano de Xolos participó en cuatro de los cinco encuentros que disputó el Tricolor durante el torneo y recibió la confianza de Javier Aguirre para ser titular en el duelo de octavos de final frente a Inglaterra.

Con apenas 17 años, también ingresó a la lista de los jugadores más jóvenes en debutar en una Copa del Mundo, compartiendo ese selecto grupo con leyendas como Pelé y Samuel Eto’o.

La ovación dentro del avión no fue la única muestra de cariño que recibió, al aterrizar en Tijuana, varios aficionados ya lo esperaban en el aeropuerto para pedirle fotografías, autógrafos y felicitarlo por su actuación con la Selección Mexicana.

El Mundial 2026 no fue el único acontecimiento importante en la vida de Gilberto Mora, mientras disputaba la Copa del Mundo con la Selección Mexicana, el mediocampista también concluyó sus estudios de preparatoria en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, en Tijuana.

En redes sociales comenzó a viralizarse un video de la ceremonia de graduación, lo que llevó a algunos aficionados a pensar que el futbolista había asistido al evento. Sin embargo, la realidad fue distinta.

Durante el pase de lista se mencionó el nombre completo del jugador, Gilberto Rafael Mora Zambrano, lo que provocó una ovación de los asistentes.

DEL MUNDIAL… A LA GRADUACIÓN🇲🇽🎓



Gilberto Mora sigue coleccionando momentos inolvidables. Tras brillar con la selección mexicana en el Mundial, el juvenil vivió otro día especial: se graduó de la preparatoria.

Su nombre desató una ovación durante la ceremonia, reflejo del… pic.twitter.com/m6wVLzuykZ — Claro Sports (@ClaroSports) July 8, 2026

Además, uno de sus compañeros levantó una fotografía del futbolista para representarlo durante la entrega de diplomas, gesto que fue recibido entre aplausos y gritos por parte del público.

Su ausencia en la ceremonia se debió a que aún se encontraba concentrado con el Tricolor durante el Mundial 2026.

Días después, una vez concluida la participación de México tras la eliminación frente a Inglaterra en los octavos de final, Mora regresó a Tijuana, donde continuó recibiendo muestras de cariño por parte de los aficionados.

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