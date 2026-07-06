Se acabó el Mundial para México, pero ahí viene la Liga MX… ¿cuándo empieza el Apertura 2026?

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Fechas del torneo apertura 2026 de la Liga MX Foto: AFP

La Liga MX regresa el próximo 16 de julio, según lo programado en el propio calendario del Apertura 2026, algunos días antes de que se juegue la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Un torneo que marca el regreso de Atlante a la Primera División del futbol mexicano, mientras que Cruz Azul llega como el actual campeón tras vencer a Pumas en la final del Clausura 2026.

El camino está trazado. 🗓️



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Agenda de la jornada 1 del torneo Apertura 2026

La Liga MX ya ha dado a conocer cuáles serán las fechas de cada uno de los partidos del torneo regular del Apertura 2026, que comienza el próximo jueves 16 de julio.

Jueves 16

Este día inicia el torneo con el regreso de un equipo histórico del fútbol mexicano, como lo es el Atlante.

Necaxa vs Atlante | 19:00 | Estadio Victoria

Tijuana vs Tigres | 21:00 HC / 20:00 HL | Estadio Caliente

Viernes 17

El vigente campeón se presenta en el torneo en busca de un posible bicampeonato con Joel Huiqui como director técnico.

Atlético de San Luis vs Cruz Azul | 19:00 | Estadio Libertad Financiera

León vs Atlas | 19:00 | Estadio Nou Camp

Juárez vs Puebla | 21:00 | Estadio Olímpico Benito Juárez

Sábado 18

Los Pumas, subcampeones del torneo Clausura 2026, debutarán en el torneo con un nuevo técnico, mientras que equipos candidatos al título por su desempeño en el torneo anterior, como Chivas o Toluca, también tendrán participación este día. América, por su parte, inicia con Almada como su director técnico.

Pumas vs Pachuca | 17:00 | Estadio Olímpico Universitario

Chivas vs Toluca | 19:00 | Estadio Akron

Monterrey vs Santos Laguna | 19:00 | Estadio BBVA

Querétaro vs América | 21:00 | Estadio La Corregidora

Recordar que el calendario del torneo Apertura 2026 también muestra una pausa después de la jornada 3, del 4 al 13 de agosto, con motivo de la Leagues Cup.

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