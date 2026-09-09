¿Quién es Ben Shelton? El joven de 23 años que eliminó a Carlos Alcaraz en el juego más largo de la historia del US Open
Ben Shelton es el tenista de 23 años que eliminó al actual campeón del US Open, Carlos Alcaraz, durante un encuentro de cuartos de final que duró cuatro horas y 31 minutos.
Tras su derrota, el tenista español reconoció a Shelton y afirmó: “Estoy orgulloso de mí mismo, de cómo luché”.
Por su parte, el jugador estadounidense describió su pase a semifinales como el partido más satisfactorio de su carrera.
“Carlos ya es uno de los mayores campeones de nuestro deporte a sus 23 años. Siempre es divertido estar con él en pista. Es impresionante lo que llega a hacer en ocasiones”, mencionó el tenista a la Asociación de Tenistas Profesionales.
¿Quién es Ben Shelton?
Ben Shelton es un jugador de tenis estadounidense nacido el 9 de octubre de 2002 que comenzó a jugar desde los 10 años junto a su papá, quien también es su entrenador.
Durante su etapa universitaria formó parte de los Gators de la Universidad de Florida, Estados Unidos, conquistando el campeonato individual NCAA 2022 previo a volverse profesional.
Logró ingresar al Top 100 sin salir de Estados Unidos y utilizó por primera vez su pasaporte para disputar la fase previa de Adelaida-1 en 2023.
Según lo que se puede leer en su perfil de la Asociación de Tenistas Profesionales: “Su mejor golpe es el servicio, mientras que su superficie favorita es la pista dura. El US Open es su torneo soñado, Nueva York su ciudad predilecta del circuito y Roger Federer su ídolo”.
Previo a iniciar en el deporte del tenis, decidió practicar futbol americano, donde se desempeñó como quarterback del equipo.
Asimismo, también llegó a practicar otras disciplinas como atletismo y baloncesto. En su vida privada disfruta de series como Suits y del cine, con “Top Gun: Maverick” como su película favorita.
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