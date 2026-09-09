¿Quién es Ben Shelton? El joven de 23 años que eliminó a Carlos Alcaraz en el juego más largo de la historia del US Open

GENERANDO AUDIO...

Carlos Alcaraz es derrotado en el Us Open Foto: AFP

Ben Shelton es el tenista de 23 años que eliminó al actual campeón del US Open, Carlos Alcaraz, durante un encuentro de cuartos de final que duró cuatro horas y 31 minutos.

Tras su derrota, el tenista español reconoció a Shelton y afirmó: “Estoy orgulloso de mí mismo, de cómo luché”.

Por su parte, el jugador estadounidense describió su pase a semifinales como el partido más satisfactorio de su carrera.

“Carlos ya es uno de los mayores campeones de nuestro deporte a sus 23 años. Siempre es divertido estar con él en pista. Es impresionante lo que llega a hacer en ocasiones”, mencionó el tenista a la Asociación de Tenistas Profesionales.

¿Quién es Ben Shelton?

Ben Shelton es un jugador de tenis estadounidense nacido el 9 de octubre de 2002 que comenzó a jugar desde los 10 años junto a su papá, quien también es su entrenador.

Durante su etapa universitaria formó parte de los Gators de la Universidad de Florida, Estados Unidos, conquistando el campeonato individual NCAA 2022 previo a volverse profesional.

Logró ingresar al Top 100 sin salir de Estados Unidos y utilizó por primera vez su pasaporte para disputar la fase previa de Adelaida-1 en 2023.

Según lo que se puede leer en su perfil de la Asociación de Tenistas Profesionales: “Su mejor golpe es el servicio, mientras que su superficie favorita es la pista dura. El US Open es su torneo soñado, Nueva York su ciudad predilecta del circuito y Roger Federer su ídolo”.

Previo a iniciar en el deporte del tenis, decidió practicar futbol americano, donde se desempeñó como quarterback del equipo.

Asimismo, también llegó a practicar otras disciplinas como atletismo y baloncesto. En su vida privada disfruta de series como Suits y del cine, con “Top Gun: Maverick” como su película favorita.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.