¡Orgullo nacional! América Femenil y Scarlett Camberos, nominadas al Balón de Oro 2026

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América Femenil nominado al Balón de oro 2026 Foto: Cuartoscuro

América Femenil y Scarlett Camberos hacen historia al aparecer entre las nominadas al Balón de Oro 2026, reconocimiento que premia a los mejores equipos y futbolistas del mundo.

El conjunto azulcrema fue incluido entre los cinco candidatos al reconocimiento como Club Femenil del Año, donde comparte nominación con clubes como Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City y OL Lyonnes.

Tres esto el conjunto de Las Águilas se convierte en el primer representante de México y de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) en aparecer entre los nominados a este reconocimiento organizado por la revista France Football.

Nominated for the 2026 Women's Club of the Year



🇪🇸 FC Barcelona

🇩🇪 Bayern Munich

🇲🇽 Club América

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City

🇫🇷 OL Lyonnes



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América Femenil y Scarlett Camberos, nominados

América Femenil logra una histórica nominación al Balón de Oro como mejor club de su categoría, siendo el único equipo no europeo dentro de los candidatos por el reconocimiento.

El periodo de referencia que France Football considera es la temporada anterior, con factores como los títulos, los resultados, el juego, el respeto y el fair play.

Las Águilas en ese tiempo lograron consagrarse campeonas de la Liga al derrotar a Rayadas y posteriormente conquistaron la Copa de Campeones Concacaf W 2025/26 tras vencer al Washington Spirit.

Asimismo, la participación de la futbolista y seleccionada nacional Scarlett Camberos en los logros del club América la llevaron a ser considerada dentro de las 30 nominadas que buscan la distinción individual como mejor jugadora.

Nominadas al Balón de Oro Femenil 2026

Selma Bacha | Francia

Barbra Banda | Zambia

Klara Bühl | Alemania

Esmee Brugts | Países Bajos

Mariona Caldentey | España

Scarlett Camberos | México

Kerstin Casparij | Países Bajos

Temwa Chawinga | Malaui

Cata Coll | España

Melchie Dumornay | Haití

Caroline Graham Hansen | Noruega

Alex Greenwood | Inglaterra

Patri Guijarro | España

Pernille Harder | Dinamarca

Yui Hasegawa | Japón

Rose Lavelle | Estados Unidos

Mapi León | España

Lorena | Brasil

Melvine Malard | Francia

Manaka Matsukubo | Japón

Vivianne Miedema | Países Bajos

Ewa Pajor | Polonia

Claudia Pina | España

Alexia Putellas | España

Wendie Renard | Francia

Alessia Russo | Inglaterra

Khadija Shaw | Jamaica

Momoko Tanikawa | Japón

Caroline Weir | Escocia

Tessa Wullaert | Bélgica

La ceremonia de la premiación se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre en la ciudad de Londres, donde se celebrará el 70 aniversario del reconocimiento creado por France Football en 1956.

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