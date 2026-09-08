¡Orgullo nacional! América Femenil y Scarlett Camberos, nominadas al Balón de Oro 2026
América Femenil y Scarlett Camberos hacen historia al aparecer entre las nominadas al Balón de Oro 2026, reconocimiento que premia a los mejores equipos y futbolistas del mundo.
El conjunto azulcrema fue incluido entre los cinco candidatos al reconocimiento como Club Femenil del Año, donde comparte nominación con clubes como Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City y OL Lyonnes.
Tres esto el conjunto de Las Águilas se convierte en el primer representante de México y de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) en aparecer entre los nominados a este reconocimiento organizado por la revista France Football.
América Femenil y Scarlett Camberos, nominados
América Femenil logra una histórica nominación al Balón de Oro como mejor club de su categoría, siendo el único equipo no europeo dentro de los candidatos por el reconocimiento.
El periodo de referencia que France Football considera es la temporada anterior, con factores como los títulos, los resultados, el juego, el respeto y el fair play.
Las Águilas en ese tiempo lograron consagrarse campeonas de la Liga al derrotar a Rayadas y posteriormente conquistaron la Copa de Campeones Concacaf W 2025/26 tras vencer al Washington Spirit.
Asimismo, la participación de la futbolista y seleccionada nacional Scarlett Camberos en los logros del club América la llevaron a ser considerada dentro de las 30 nominadas que buscan la distinción individual como mejor jugadora.
Nominadas al Balón de Oro Femenil 2026
- Selma Bacha | Francia
- Barbra Banda | Zambia
- Klara Bühl | Alemania
- Esmee Brugts | Países Bajos
- Mariona Caldentey | España
- Scarlett Camberos | México
- Kerstin Casparij | Países Bajos
- Temwa Chawinga | Malaui
- Cata Coll | España
- Melchie Dumornay | Haití
- Caroline Graham Hansen | Noruega
- Alex Greenwood | Inglaterra
- Patri Guijarro | España
- Pernille Harder | Dinamarca
- Yui Hasegawa | Japón
- Rose Lavelle | Estados Unidos
- Mapi León | España
- Lorena | Brasil
- Melvine Malard | Francia
- Manaka Matsukubo | Japón
- Vivianne Miedema | Países Bajos
- Ewa Pajor | Polonia
- Claudia Pina | España
- Alexia Putellas | España
- Wendie Renard | Francia
- Alessia Russo | Inglaterra
- Khadija Shaw | Jamaica
- Momoko Tanikawa | Japón
- Caroline Weir | Escocia
- Tessa Wullaert | Bélgica
La ceremonia de la premiación se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre en la ciudad de Londres, donde se celebrará el 70 aniversario del reconocimiento creado por France Football en 1956.
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