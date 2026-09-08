Hormiga González logra su primer doblete en Europa con Olympiacos

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Hormiga González sigue anotando en Europa Foto: Cuartoscuro

Armando “La Hormiga” González logró anotar suprimer doblete en el futbol del viejo continente durante el partido de la Copa de Grecia entre su club, Olympiacos, y Volos NFC. Además, el seleccionado mexicano repartió una asistencia este martes 8 de septiembre.

Al final del encuentro, el equipo helénico logró imponerse 3 a 2 a su rival y el mexicano acumuló su tercera anotación en cuatro partidos en su primera aventura europea.

¡Así fue la brillante actuación de “Hormiga” González con Olympiacos!

El canterano de las Chivas aprovechó un mal rechace del portero rival al minuto 41 y solo tuvo que empujar el esférico al fondo de la portería para inaugurar el marcador en el Estadio Georgios Karaiskakis.

¡REGRESÓ EL OTAKU DEL GOL! 🇲🇽🤩🔥



Armando González festejó con el Jutsu de la Bola de fuego del Sasuke para su segundo gol en Europa 😎



¿Cuántos festejos más le veremos al mexicano? 😮‍💨 pic.twitter.com/hNbljhdG0F — Claro Sports (@ClaroSports) September 8, 2026

Posteriormente, al minuto 50, el jugador azteca nuevamente se hizo presente en el marcador, esta vez con un remate de palomita para vencer al guardameta y anotarse su primer doblete en el futbol de Europa.

“Hormiga” González también tuvo una participación en la tercera anotación, que terminó siendo clave para el triunfo de su equipo.

Durante el minuto 67, puso un pase para que su compañero lograra la anotación. Fue así que el técnico decidió darle descanso al jugador y salió de cambio al 70.

¡DEBUT Y GOL PARA PUERTAAAAA!🔥🇨🇴



Con asistencia de Hormiga 🇲🇽, el atacante colombiano logra un debut de ensueño en el Olympiacos anotando el primero a su cuenta personal y el tercero para el equipo 😎



EN VIVO 🔴👇https://t.co/XdCYYMUkOl pic.twitter.com/OPsDgx4fYI — Claro Sports (@ClaroSports) September 8, 2026

Posteriormente, los rivales estarían cerca de empatar el encuentro, pero les faltaría un gol para lograrlo, quedando con un marcador de 3 a 2 a favor de la escuadra donde juega el mexicano.

¿Dónde ver en vivo los partidos de La Hormiga González y Olympiacos?

La Hormiga González llegó al futbol europeo, precisamente al Olympiacos de Grecia, y los aficionados podrán seguir sus partidos en la Super Liga de Grecia y la Copa de Grecia a través de todas las plataformas de Claro Sports.

Tendrán acceso mediante el sitio web oficial, el canal de Claro Sports en YouTube, la aplicación móvil disponible para Google Play y App Store, además de opciones para Smart TV y streaming mediante Claro Video y canales de Prime Video.

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