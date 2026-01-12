GENERANDO AUDIO...

Polémica por desobediencia de Mbappé y salida de Xabi Alonso. Foto: Reuters|AFP

Real Madrid, Kylian Mbappé y Xabi Alonso se encuentran en el centro de la conversación digital, luego de que se exhibiera en video una presunta desobediencia del delantero francés hacia el entonces director técnico durante la final de la Supercopa de España 2026 ante el Barcelona.

Las imágenes, de apenas unos segundos, muestran al jugador de origen francés realizando gestos de negación ante lo que parecen ser indicaciones de Xabi Alonso, lo que ha generado una oleada de comentarios entre aficionados y analistas, especialmente tras el anuncio oficial de la salida del entrenador.

@365scoresbr Rolou um Xabi x Mpabbé? 👀 Depois de receberem as medalhas de vice-campeões, Xabi Alonso pediu para o time fazer a guarda de honra para o Barcelona, mas Mbappé se negou e chamou colegas para irem embora. Veja o momento! 📲 #Mbappe #XabiAlonso #futebol #365Scores ♬ som original – 365Scores Brasil

Video de Mbappé genera controversia en redes

El clip viralizado muestra a Kylian Mbappé negándose a seguir una instrucción justo en la final de la Supercopa de España, lo que para muchos usuarios representa un desplante hacia el director técnico del Real Madrid.

La grabación, difundida poco después de la derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa, detonó una fuerte discusión en plataformas digitales, donde se ha sugerido que la relación entre el futbolista y Xabi Alonso no atravesaba su mejor momento.

Real Madrid anuncia la salida de Xabi Alonso

Horas después de la final perdida el domingo 11 de enero, el Real Madrid confirmó la salida de Xabi Alonso mediante un comunicado oficial.

“El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club”.

El estratega español estuvo apenas alrededor de siete meses al frente del equipo, una etapa que concluyó tras la derrota ante el conjunto blaugrana.

Afición vincula el video de Mbappé con la salida del técnico

Tras hacerse pública la grabación, en redes sociales se han multiplicado las teorías que señalan que la presunta negativa de Mbappé a seguir indicaciones habría influido en la salida de Xabi Alonso del banquillo merengue.

Aunque el club no ha emitido ninguna postura al respecto, el tema se ha convertido en uno de los más comentados entre seguidores del Real Madrid.

El paso de Xabi Alonso por el Real Madrid

Xabi Alonso llegó al Santiago Bernabéu tras el exitoso ciclo de Carlo Ancelotti, respaldado por su etapa en el Bayer Leverkusen, donde ganó la Bundesliga y la DFB Pokal de manera invicta.

Su gestión comenzó con el Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos, donde el Real Madrid alcanzó las semifinales, aunque fue eliminado por goleada frente al Paris Saint-Germain de Luis Enrique.

Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid

En un segundo comunicado, el club anunció que Álvaro Arbeloa será el nuevo director técnico del primer equipo.

Arbeloa dirigía al Castilla desde junio de 2025 y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del club desde 2020. Fue campeón de Liga con el Infantil A en la temporada 2020-2021, dirigió al Cadete A en 2021-2022 y al Juvenil A de 2022 a 2025.

