Cruz Azul vs Santos cambia de horario: así se jugará el partido de la jornada 7

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La Liga MX anunció el cambio de horario. Foto: Cuartoscuro | Archivo

El Cruz Azul vs Santos, partido correspondiente a la jornada 7 del Torneo Apertura 2026, tendrá un nuevo horario, informó la Liga MX este jueves.

Cabe mencionar que, originalmente, el encuentro estaba programado para el domingo 6 de septiembre a las 20:00 horas.

¿Cuál es el nuevo horario del Cruz Azul vs Santos?

La Liga BBVA MX informó que el partido entre Cruz Azul y Santos se jugará a las 17:00 horas del domingo 6 de septiembre, en el Estadio Banorte.

El organismo no dio a conocer las razones del cambio de horario para el encuentro correspondiente a la jornada 7.

Cruz Azul vs Santos cambia de horario: ¿cómo reaccionó la afición?

El anuncio fue compartido minutos antes de las 17:30 horas y generó distintas reacciones entre los aficionados.

Algunos usuarios criticaron el cambio de horario, mientras que otros consideraron que las 17:00 horas representan un “horario decente” y pidieron que este horario se establezca como el “horario oficial” para futuros encuentros.

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La LIGA BBVA MX informa que el partido correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026, entre @CruzAzul y @ClubSantos que estaba programado para el domingo 6 de septiembre a las 20:00hrs, ahora se disputará a las 17:00hrs del mismo día en el Estadio Banorte. pic.twitter.com/X7DLKsBRyM — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 3, 2026

¿Cómo llegan Cruz Azul y Santos a la jornada 7?

Cruz Azul llegará al partido con el ánimo de mantener la racha positiva que inició en la jornada anterior, cuando venció 3-1 a Necaxa y puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas.

La victoria permitió a La Máquina sumar 9 puntos y acercarse a la zona de clasificación, pues actualmente ocupa el décimo lugar de la tabla.

Por su parte, Santos Laguna atraviesa un momento complicado en el Apertura 2026. El conjunto lagunero todavía no consigue una victoria después de seis jornadas y apenas suma un punto, por lo que se encuentra en el penúltimo lugar de la clasificación, con una diferencia de goles de -7.

Por la situación que atraviesan ambos equipos, Cruz Azul parte como favorito para el encuentro de la jornada 7.

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