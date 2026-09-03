El Rayo McQueen se une a la F1; así será su participación en el Gran Premio de Italia

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Rayo McQueen se une al Gran Premio de Italia Foto: AFP

La Fórmula 1 ha confirmado que durante el Gran Premio de Italia, en el circuito de Monza, se podrá apreciar la participación de el Rayo McQueen, esto para celebrar el 20 aniversario de la película Cars.

El siete veces campeón de la Copa Pistón se presentará en el circuito de Monza con una vuelta de honor como el vehículo de pista (track vehicle).

“Veinte años después de su debut en cines y en los corazones de los fans de todo el mundo, Lightning McQueen llega a Monza luciendo un nuevo look inspirado en la colaboración entre la Fórmula 1 y Disney”, se lee en el comunicado.

Formula 1 & @Disney will celebrate 20 years of Disney and @Pixar's Cars at the FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D'ITALIA 2026 with a special @MercedesAMG Safety Car activation.



The Official FIA Formula 1 Safety Car will feature a bespoke Cars-inspired livery, whilst the iconic… pic.twitter.com/LQRfpk5QGk — F1 Media (@F1Media) September 3, 2026

Cabe mencionar que también el Safety Car presentado en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 de esta temporada tendrá un diseño especial conmemorando a la película animada: “el diseño especial fusiona los mundos de la Fórmula 1, Disney y Pixar, rindiendo homenaje a dos décadas de historias de Cars en uno de los escenarios más importantes del automovilismo”

Asimismo, esta colaboración también contará con diversos productos parte de la colección “Cars with Formula 1″, la cual también tendrá productos dentro de su tienda en línea.

¿Qué es un track vehicle y un Safety Car?

La forma en que participará será a través de estos dos vehículos. El track vehicle es un automóvil que circula por el circuito para realizar inspecciones de seguridad o entrenamiento.

Por su parte, el Safety Car entra en la pista para limitar la velocidad de los monoplazas y poder agruparlos ante un peligro dentro del circuito.

Curiosidades del circuito de Monza

Este circuito se ha consolidado como la sede del Gran Premio de Italia desde la temporada inaugural de 1950, con la única excepción del año 1980, cuando la sede fue en Imola.

Cuenta con una longitud de 5.793 km, compuesto por 53 vueltas, por lo que la distancia total de la carrera es de 306.72 km.

Cabe mencionar que Lando Norris logró el récord de vuelta en el año 2025 con 1m 20.901s, mientras que Max Verstappen en ese mismo año logró dar la vuelta con la velocidad media más rápida en la historia de la F1 durante la clasificación (264.682 km/h).

Este circuito es el más conquistado por Ferrari, al sumar 20 victorias, mientras que los pilotos con más premios de Italia ganados son Lewis Hamilton y Michael Schumacher, con cinco cada uno.

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