¡Que siempre sí! Cruz Azul jugará en el Estadio Azteca durante el Apertura 2026

GENERANDO AUDIO...

Cruz Azul regresa al Estadio Azteca. Foto: Cuartoscuro

La Liga MX confirmó que La Máquina disputará sus partidos como local en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) a partir de la Jornada 2 del Apertura 2026, dejando sin efecto las opciones del Estadio Ciudad de los Deportes y La Corregidora.

A través de un comunicado, la Liga BBVA MX informó que el conjunto celeste notificó haber alcanzado un acuerdo para jugar en el inmueble de Santa Úrsula, por lo que solicitó cancelar los procesos que había iniciado para cambiar de sede al Estadio Ciudad de los Deportes y al Estadio La Corregidora.

La Liga BBVA MX informa: pic.twitter.com/wZLz2KPnJr — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 17, 2026

Tras revisar la solicitud y verificar que se cumplían todos los requisitos reglamentarios, el organismo autorizó que Cruz Azul dispute sus encuentros como local en el Estadio Banorte a partir de la segunda fecha del certamen.

Cruz Azul permanecerá en la Ciudad de México

Con esta decisión, La Máquina se mantendrá en la capital del país y evitará trasladar sus partidos a otra entidad, como se había planteado en los últimos días.

El primer compromiso bajo esta nueva etapa será frente al Puebla, correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026.

Inicialmente, ese encuentro estaba contemplado para disputarse en el Estadio La Corregidora, en Querétaro, pero el acuerdo alcanzado permitió modificar los planes y mantener al equipo en la Ciudad de México.

Quedan descartadas otras sedes

La confirmación de la Liga MX también pone fin a las especulaciones sobre los inmuebles que podría utilizar Cruz Azul durante el semestre.

El Estadio Ciudad de los Deportes, que había sido considerado como una alternativa para albergar los partidos del equipo, quedó descartado para el resto del torneo.

Asimismo, La Corregidora ya no será utilizada como sede temporal, de haberse concretado esa opción, habría significado el regreso de Cruz Azul como local en el estadio queretano después de casi cuatro décadas.

La Liga MX avaló el cambio

La Liga BBVA MX explicó que el club presentó formalmente la solicitud para dejar sin efecto los procesos de cambio de sede y que, una vez comprobado el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias, se autorizó el uso del Estadio Banorte para el resto del Apertura 2026.

Con ello, Cruz Azul podrá afrontar el torneo sin salir de la Ciudad de México, una decisión que también facilita la logística del equipo y permite que su afición continúe acompañándolo en el histórico inmueble de Santa Úrsula.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.