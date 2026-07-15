De Mick Jagger a David Beckham: estas fueron las celebridades en el Inglaterra vs Argentina

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Celebridades fueron a apoyar a su equipo. Foto: AFP | Ilustrativa

El partido entre Inglaterra y Argentina por las semifinales del Mundial 2026, disputado este 15 de julio en el Estadio Atlanta, reunió no solo a miles de aficionados, sino también a varias celebridades internacionales que acudieron para presenciar uno de los encuentros más esperados del torneo.

El duelo revivió una de las rivalidades más emblemáticas en la historia de las Copas del Mundo, al enfrentarse nuevamente ambas selecciones a más de 40 años, después de México 1986, cuando la Argentina de Diego Armando Maradona derrotó 2-1 a Inglaterra.

Mick Jagger y David Beckham, entre los asistentes al partido

Uno de los rostros más reconocidos en las tribunas fue Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones, quien siguió de cerca las acciones de la selección inglesa desde un palco del estadio.

"Mick Jagger":

Por su presencia para el partido de Inglaterra en la #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/Z08ZmQkW6s — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 15, 2026

No es la primera vez que el músico acompaña a Inglaterra durante este Mundial, ya que también asistió al partido de los cuartos de final frente a Noruega, disputado el pasado 11 de julio.

o mick jagger gag com o próprio pé frio



pic.twitter.com/T1GCOjiqyo — luscas (@luscas) July 15, 2026

Otra de las figuras presentes fue el exfutbolista David Beckham, quien acudió acompañado por su esposa, Victoria Beckham, y su hijo Cruz Beckham.

David Beckham y su familia. Foto: AFP

El exseleccionado inglés también estuvo en el encuentro ante Noruega, donde celebró los goles de la escuadra de “Los Tres Leones” desde el palco.

El excentrocampista fue uno de los últimos en retirarse del estadio, aplaudiendo la actuación del equipo inglés.

David Beckham, el último inglés en retirarse del estadio, hasta el final, aplaudiendo a LIONEL MESSI Y LA SELECCIÓN ARGENTINA DE FÚTBOL. pic.twitter.com/05ZvuUJZpq — gaston parisier (@maghico22) July 15, 2026

Louis Tomlinson y Michael Buffer también estuvieron presentes

Entre las personalidades que asistieron al encuentro también destacó Louis Tomlinson, exintegrante de “One Direction”, quien apoyó a la selección de Inglaterra portando la camiseta roja del equipo.

"Louis Tomlinson":

Por su presencia en el partido de Inglaterra contra Argentina pic.twitter.com/fhlstSCMBt — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 15, 2026

En una entrevista previa, el cantante dijo que era un “honor absoluto” estar en el juego y dejó ver que su jugador favorito de Inglaterra es Jude Bellingham.

🎥 [LEGENDADO] • Entrevista legendada de Louis para a FIFA hoje, antes da semi-final da Inglaterra contra a Argentina! pic.twitter.com/wwCMk20gwx — Louis Tomlinson Brasil (@louistbr) July 15, 2026

Asimismo, el público pudo ver al legendario presentador estadounidense Michael Buffer, quien fue invitado especial al evento y es reconocido por su trabajo en funciones de boxeo y lucha libre profesional, quien también estuvo presente durante el encuentro.

Michael Buffer. Foto: Reuters

La presencia de estas figuras internacionales convirtió el Inglaterra vs Argentina en uno de los partidos con mayor atención.

También se pudo ver al streamer IShowSpeed, quien acudió para apoyar a la selección de Inglaterra con la playera blanca del equipo.

GRACIAS SPEED, NUESTRO TALIMAN DE LA VICTORIA SIEMPRE pic.twitter.com/WhxQDb3lqR — Juan Doe (@jdoedoe101101) July 15, 2026

Argentina logró el pase a la final del Mundial 2026 que se disputará el próximo domingo 19 de julio a las 13:00 horas contra España.

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