Tour de Francia 2026: ¿Cómo le fue a Isaac del Toro tras la etapa 11?

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Isaac del Toro durante el Tour de Francia

El mexicano Isaac del Toro llegó en el puesto 49 después de una jornada de 161.3 kilómetros entre Vichy y Nevers, aunque esto no cambió su lugar en la clasificación general, donde permanece en la séptima posición.

Aunque se mantiene en la pelea, se encuentra a 5:08 del líder y a solo un minuto y medio del segundo lugar, Jonas Vingegaard.

¿Cómo fue la etapa 11 del Tour?

Esta jornada no tuvo cambios en las posiciones generales de los ciclistas, pues la carrera fue llana y estuvo marcada por una llegada masiva, donde Soren Waerenskjold se llevó la etapa.

Por su parte, Isaac del Toro llegó en el lugar 49, en una jornada donde los favoritos no disputaron el podio, pues el líder Tadej Pogacar entró en el puesto 48, mientras que Egan Bernal fue 50, Juan Ayuso 59 y Paul Seixas 63.

La clasificación general tras la etapa 11 es:

Tadej Pogacar — 39:25:08 Jonas Vingegaard — +3:36 Remco Evenepoel — +4:06 Juan Ayuso — +4:22 Paul Seixas — +4:35 Florian Lipowitz — +4:44 Isaac del Toro — +5:08 Mattias Skjelmose — +5:45 Lenny Martínez — +6:34 Tom Pidcock — +11:49

Por su parte, el mexicano sigue en el tercer puesto de la clasificación de los mejores jóvenes de la competencia, la cual es liderada por Juan Ayuso.

¿A qué hora inicia la etapa 12 del Tour de Francia 2026?

La etapa 12 será este jueves 16 de julio, un recorrido de 179.1 km, programado para iniciar a las 5:50 a.m. (hora del centro de México), aunque por sus características se espera otra llegada masiva.

La transmisión será a través de ESPN y Disney+, mientras que Claro Sports tendrá el minuto a minuto online de la carrera de Isaac del Toro.

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