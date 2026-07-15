Messi y Argentina vienen de atrás y vencen a Inglaterra; buscarán el bicampeonato del Mundial

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Messi y Argentina llegan a la final del Mundial 2026

La Selección de Argentina, comandada por Lionel Messi, logró conseguir su pase a la gran final del Mundial 2026 al derrotar a Inglaterra y ahora buscará el bicampeonato del mundo al enfrentarse a España el próximo domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York – Nueva Jersey.

El partido se resolvió de manera agónica por marcador de 1-2 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para la causa albiceleste; Anthony Gordon puso en ventaja a los “Tres Leones”, pero no fue suficiente y los ingleses tendrán que buscar el tercer lugar frente a Francia.

¡EL TORO MANDÓ A ARGENTINA A LA FINAL!🐂🇦🇷



Cuando la semifinal parecía irse al alargue, Lautaro Martínez apareció en el tiempo agregado para marcar el gol que derrumbó a Inglaterra y desató la locura albiceleste. ⚽🔥



Un tanto agónico, una celebración inolvidable y un boleto… pic.twitter.com/0gPyM7nI7U — Claro Sports (@ClaroSports) July 15, 2026

Un partido peleado en el medio campo

Ambas selecciones llegaron después un gran esfuerzo en los cuartos de final pues Inglaterra venció a Noruega en tiempo extra, mientras que la Albiceleste hizo lo propio contra Suiza.

Aunque el desgaste físico en un Mundial es significativo, el primer tiempo no tuvo mucha acción en ninguna de las áreas, pero el medio campo estuvo frenado por faltas de ambos lados, un juego muy físico en donde se mostraban en igualdad de condiciones.

En los primeros minutos del encuentro, Jude Bellingham intentó escapar en conducción hacia el área en varias ocasiones, al igual que Lionel Messi, pero en ambos casos fueron frenados por la defensa.

Dos jugadas de peligro de Inglaterra llegaron a través de tiros libres en faltas hechas al propio Jude, mientras que la Albiceleste tuvo su acercamiento tras un disparo de Enzo que pasó cerca de la portería de Pickford.

Gordon adelantó a Inglaterra

Después de varias oportunidades en el segundo tiempo donde se seguía disputando sobre todo en medio campo, un pase filtrado a Morgan Rogers que centró el balón a Anthony Gordon quien anotó el primer gol del encuentro.

Es así como el flamante refuerzo del Barcelona obtuvo su primer tanto en el torneo y adelantó a su selección, aunque esta se replegó ante la respuesta argentina.

¡GOOOOOL DE INGLATERRA! ¡GOOOL DE GORDON! ⚽🔥



¡Inglaterra lo está ganando!



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Pues un balón al espacio para Simeone casi termina en gol; sin embargo, una barrida de la zaga evitó el descuento albiceleste.

Incluso el arquero inglés, Jordan Pickford, se vistió de héroe con una atajada en el área chica antes de la pausa de hidratación, donde mantuvo su portería en cero hasta ese momento.

Argentina siguió intentando mientras que Inglaterra aguantaba en busca de un contragolpe, Alexis Mac Allister estuvo a punto de la anotación, pero su remate se fue al travesaño.

Remontada de Argentina

Pese a que Pickford fue clave, Argentina nuevamente hizo una gran hazaña al dar vuelta al marcador, fue en el minuto 86 que Enzo tiro desde afuera del área para lograr el empate y poder vencer al arquero de Inglaterra con pase de Lionel Messi.

Y casi al minuto 92 fue Lautaro, que entró de cambio, el que logró poner el gol de la ventaja con el que la selección de Argentina remontó el partido y con el que logra llegar a la final del Mundial.

¡ARGENTINA ESTÁ REMONTANDO! ¡GOOOL DE ARGENTINA! ¡ÉPICOOO!



Lautaro pone el 1-2



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Esta será la segunda final del Mundial consecutiva para la albiceleste después de que vencieran a Francia en el desenlace de Qatar 2022. Cabe destacar que Argentina nunca ha perdido una semifinal de una justa mundialista.

¡Lista la final! Argentina contra España por la gloria

En una final inédita, Argentina y España se verán las caras en un duelo de excampeones del mundo; los dirigidos por Lionel Scaloni van por el tetracampeonato, mientras que los pupilos de Luis de la Fuente buscarán su segunda estrella.

Fecha y hora de Argentina vs España ¿Cuándo? Domingo 19 de julio de 2026

Domingo 19 de julio de 2026 ¿A qué hora? 13:00 horas

13:00 horas ¿En dónde? Estadio Nueva York Nueva Jersey España vs Argentina la final del Mundial 2026. Foto: Especial

Mientras tanto, Francia e Inglaterra lucharán por el tercer lugar en “el partido que nadie quiere jugar“, el próximo sábado 18 de julio a las 15:00 horas.

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