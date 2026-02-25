Sheinbaum destaca “voto de confianza” por parte de Gianni Infantino por el Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó este miércoles 25 de febrero durante durante la conferencia matutina, el “voto de confianza” que recibió por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, rumbo a la organización del Mundial 2026, luego de los hechos de violencia registrados el pasado fin de semana en el país.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la situación actual de México tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el comportamiento del peso mexicano, la realización del partido amistoso entre México y Portugal programado para marzo y el Mundial de futbol. En ese contexto, Sheinbaum aseguró que existe confianza internacional en el país y subrayó que el encuentro deportivo sigue en pie.

La presidenta incluso leyó un comunicado oficial de la Federación Portuguesa de Fútbol en el que se reafirma la intención de disputar el partido en territorio mexicano. “La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) y la Federación Mexicana de Fútbol han declarado que es su deseo mutuo que el partido de preparación para el Mundial 2026 se celebre en México el 28 de marzo. Por el momento, la fecha y la sede del partido permanecen sin cambios”, señala el documento.

Sheinbaum vinculó esta decisión con el respaldo expresado por Infantino un día antes en televisión colombiana. “Ayer también Infantino de la FIFA dijo que estamos en comunicación, que tiene confianza y no hay problema, al revés. Pues hay confianza, imagínense si no el peso cómo estaría si no hubiera confianza en el gobierno y en el país”, expresó.

Palabras de Gianni Infantino sobre el Mundial en México

En conferencia de prensa desde Colombia, Infantino profundizó en el tema de la seguridad de cara a los próximos compromisos rumbo al Mundial 2026. Aseguró que la FIFA está analizando y monitoreando la situación, pero dejó claro que existe plena confianza en las autoridades mexicanas para garantizar el orden durante los partidos de repechaje y la fase de grupos.

“Tenemos total confianza en México, en su presidenta Sheinbaum y en las autoridades, y estamos convencidos de que todo se va a desarrollar de la mejor manera posible. Tenemos partidos en un mes en México, en los repechajes para el Mundial, y también se va a inaugurar el Estadio Azteca. México es un gran país, es un país de fútbol. Como en todos los países del mundo, pasan cosas. Por eso tenemos estados, policías y autoridades que asegurarán el orden y la seguridad”, afirmó.

Además reiteró públicamente su apoyo a México y a la jefa del Ejecutivo federal. “De mi parte, de parte de la FIFA, confianza absoluta en la presidenta Sheinbaum, en México. Estamos en contacto regular con la presidencia y las autoridades y seguimos monitoreando la situación”, declaró en conferencia de prensa desde Colombia.

Además, el dirigente suizo subrayó que la FIFA no hace política, sino que promueve el fútbol como una herramienta para unir países y fomentar valores positivos. “No hacemos política, hacemos fútbol. Apoyamos todo lo bueno que puede hacer el fútbol: unir países, unir al mundo, trabajar para las niñas, los niños, la paz en el mundo”, dijo en entrevista con AS Colombia.

Respecto al futuro de los Mundiales, recordó que la próxima edición contará con 48 selecciones y adelantó que en 2030 se celebrará el centenario del torneo. También confirmó que en 2034 el certamen se jugará en Arabia Saudita, aunque reconoció que los formatos conjuntos entre varios países permiten una celebración más amplia.

