El Museo Franz Mayer se suma al Mundial 2026 con la exposición “Fútbol: diseñando una pasión”

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Expo de futbol en el Franz Mayer. Foto: A. Flores / Uno TV

El Museo Franz Mayer presenta “Fútbol: diseñando una pasión“, una exposición que invita a mirar el deporte más popular del planeta desde una perspectiva distinta, la del diseño, a partir de este miércoles 25 de marzo, esta muestra se perfila como uno de los planes culturales imperdibles en la Ciudad de México, ideal tanto para aficionados del fútbol como para amantes de la cultura.

Lejos de centrarse únicamente en lo que ocurre dentro de la cancha, la exposición propone explorar todo aquello que construye el espectáculo, desde los estadios, los uniformes, el aspecto gráfico, la tecnología y la identidad visual que han acompañado a los mundiales a lo largo de la historia.

El anuncio de la exposición se dio en una conferencia de prensa este martes 24 de marzo en la que estuvo presente Giovana Jaspersen, Directora General del Museo Franz Mayer, Michel Bauer CEO de Host City Ciudad de México y Nicolás Valencia arquitecto, editor y columnista chileno.

Durante el evento, Giovana Jaspersen destacó que este proyecto es uno de los más importantes del año para el recinto, resultado de más de un año de trabajo en conjunto con distintas instituciones culturales. “Nos ha llevado a un sitio que no solo nos emociona, sino que además nos parece que tiene un rol fundamental antes de tener una fiesta como lo que significa una Copa del Mundo en la ciudad”, explicó.

La exposición fue curada por el Dr. Kevin Moore, CEO del Museo Nacional de Futbol de Inglaterra y comenzó como una propuesta enfocada únicamente en el diseño, pero evolucionó hacia una experiencia mucho más amplia.

“Terminó siendo un viaje en el tiempo de nostalgia y de los recuerdos de todas las personas en torno al fútbol”, señaló Jaspersen. A través de este enfoque, la muestra logra conectar generaciones y emociones a partir de uno de los fenómenos culturales más importantes del mundo.

El recorrido abarca los mundiales celebrados en América, integrando incluso torneos que no forman parte de la historia oficial, como el Mundial femenino de 1971 en México. Sobre este punto, la directora subrayó la importancia de rescatar estas historias, recordó que fue un evento que reunió a más de 100 mil personas, marcando un momento histórico para el deporte femenino.

Más de 300 objetos que cuentan la historia del fútbol

Foto: A. Flores / Uno TV

Uno de los grandes atractivos de la exposición es su colección de piezas, con más de 300 objetos provenientes de distintas colecciones, la muestra ofrece un recorrido visual y material por la evolución del fútbol.

Además, se integran piezas del Museo del Objeto del Objeto y del Museo del Fútbol de Manchester, lo que permite ampliar la perspectiva y construir una narrativa global. A través de estos objetos, los visitantes podrán observar cómo ha cambiado la forma de vivir el fútbol, desde escucharlo por radio hasta la llegada de la televisión a color, así como la posibilidad de seguir los partidos en tiempo real a nivel mundial.

“Entre una idea y un gol hay mucho diseño”, explicó Jaspersen, y destacó que detrás de cada elemento del juego existe un proceso creativo y técnico. Desde los primeros balones y tachones hasta los más recientes, la evolución de materiales, tecnología y estética refleja también los cambios en la sociedad.

Objetos históricos de grandes leyendas

Foto: A. Flores / Uno TV

La exposición también cuenta con piezas relacionadas con algunas de las figuras más importantes en la historia del fútbol, como Garrincha, Hugo Sánchez, Pelé, Diego Armando Maradona, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

A través de estos objetos, fotografías y memorabilia, los visitantes podrán revivir momentos que marcaron la historia del deporte, así como entender la evolución del juego desde una perspectiva más amplia, donde el diseño también juega un papel fundamental.

Foto: A. Flores / Uno TV

Algunos de los elementos que están son boletos, cédulas arbitrales, uniformes de árbitro, playeras usadas por jugadores, souvenirs, balones y más detalles marcados por la historia mundialista.

Una de las salas con más objetos es la del Mundial de México 1986, que cuenta con más memorabilia, objetos promocionales de la mascota Pique, revistas, camisetas, estampillas, boletos, entre otros.

Foto: A. Flores / Uno TV

Todo lo que necesitas saber para visitarla

“Fútbol: diseñando una pasión” abre sus puertas a partir del 25 de marzo en el Museo Franz Mayer, con un horario de 10:00 a 17:00 horas (último acceso a las 16:00). La experiencia tiene una duración aproximada de una hora y está recomendada para todas las edades, con entrada gratuita para menores de seis años.

El recinto cuenta con accesibilidad para sillas de ruedas y carriolas, lo que facilita la visita para todo tipo de público.

¿Cuánto cuesta la exposición?

La exposición tiene un costo de 180 pesos mexicanos entrada general, 100 pesos para estudiantes, profesores y adultos mayores de 65 años con credencial vigente.

El diseño como reflejo de cada época

El arquitecto chileno Nicolás Valencia, quien participa en la exposición, enfatizó que el diseño es el hilo conductor de toda la muestra. “El diseño está en todas partes… lo que van a ver acá es registro de una época”, afirmó.

Durante su intervención, explicó que cada elemento de los mundiales, como las mascotas, los logos o los estadios, responde a un contexto social, cultural e incluso político. Por ejemplo, mencionó que algunas representaciones visuales de torneos pasados hoy podrían resultar polémicas, pero que en su momento eran reflejo de la identidad y visión de cada país.

Foto: A. Flores / Uno TV

Valencia también invitó a los visitantes a entender que el diseño no es neutral, cada decisión visual comunica una idea, una intención y una forma de ver el mundo. En ese sentido, la exposición permite observar cómo han cambiado los discursos a lo largo del tiempo, así como la manera en que los países se presentan ante una audiencia global.

Además, destacó que la muestra también funciona como una ventana a la historia mundial, al incluir referencias a países que ya no existen o que han cambiado de nombre, como la Unión Soviética, Yugoslavia o Zaire. “Van a ver una historia del mundo”, aseguró, subrayando que incluso quienes no son aficionados al fútbol podrán encontrar conexiones personales y culturales en los objetos expuestos.

Foto: A. Flores / Uno TV

Corredor Cultural Mundial 2026

Por su parte, Michel Bauer, CEO de Host City Ciudad de México, explicó que esta exposición forma parte del Corredor Cultural rumbo al Mundial 2026, una iniciativa que busca activar la ciudad a través de su oferta cultural.

“Sabemos que la Copa del Mundo se vivirá más allá de los estadios, llegará a cada rincón de esta ciudad y su legado se sentirá durante muchos años”, afirmó. Además destacó que el objetivo es conectar a millones de personas con la identidad, diversidad y riqueza cultural de la capital.

Este proyecto involucra a diversos recintos culturales de la ciudad, consolidando una oferta amplia que busca replicar el impacto que dejaron los mundiales de 1970 y 1986 en México.

Entre los espacios participantes se encuentran el Museo Memoria y Tolerancia, el Museo Jumex, el Papalote Museo del Niño, el Museo Tamayo Arte Contemporáneo, el Museo Kaluz, el Museo de Historia Natural y el Museo Nacional de Antropología, entre otros.

Si estás buscando qué hacer en la ciudad, esta exposición es una gran opción para sumarte desde ahora al ambiente mundialista, ya sea por la nostalgia, el diseño o la pasión por el fútbol, “Fútbol: diseñando una pasión” logra reunir todos estos elementos en una experiencia que conecta historia, cultura y diseño en un solo lugar.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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