¡A 100 días del Mundial 2026! Estos serán los partidos clave para México
La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) activó la cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026; pues ya faltan apenas 100 días para el silbatazo inicial. El torneo comenzará con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, en un duelo que evoca la historia, ya que reedita el arranque de la Copa del Mundo 2010, exactamente 16 años después.
Solo faltan tres meses para que el balón ruede en México, que junto a Estados Unidos y Canadá son anfitriones de la fiesta mundialista.
- Del 11 de junio al 19 de julio, el certamen contará con 48 selecciones y un total de 104 partidos, 13 de estos se jugarán en México
Por su parte, el “Tricolor” comparte grupo con Corea del Sur, mientras que el último rival a enfrentar se definirá en marzo, ya que se encuentran en fase de repechaje. Los posibles sinodales son: Irlanda, Chequia, Macedonia del Norte o Dinamarca.
¡México vs Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026!
El Estadio Azteca recibirá el partido inaugural del Mundial 2026 el jueves 11 de junio de 2026, cuando México y Sudáfrica se vean las caras por segunda vez en cinco justas mundialistas.
- ¿Cuándo? Jueves 11 de junio de 2026
- ¿A qué hora? Por confirmar
- ¿En dónde? Estadio México (Banorte, otrora Azteca)
- ¿Dónde verlo? Por definir
Serán 16 ciudades y 16 estadios los encargados de albergar los encuentros en los tres países anfitriones, la mayor cifra de sedes desde Corea/Japón 2002.
Otro poster compartido por la FIFA World Cup muestra al mexicano Edson Álvarez a la cabeza del lado izquierdo, y a Rafa Márquez, Giovanni Dos Santos y Gerardo Torrado quienes jugaron en 2010 en el mundial de África .
Calendario de los partidos del Mundial
A continuación te presentamos el calendario oficial del Mundial 2026, con sedes confirmadas y horarios que corresponden al tiempo del Este.
Jueves 11 de junio
- Partido 1 | Grupo A | México vs Sudáfrica | Estadio Ciudad de México | 15:00 ET
- Partido 2 | Grupo A | Corea del Sur vs Repechaje D UEFA | Estadio Guadalajara | 22:00 ET
Viernes 12 de junio
- Partido 3 | Grupo B | Canadá vs Repechaje A UEFA | Estadio Toronto | 15:00 ET
- Partido 4 | Grupo D | Estados Unidos vs Paraguay | Estadio Los Angeles | 21:00 ET
Sábado 13 de junio
- Partido 5 | Grupo C | Haití vs Escocia | Estadio Nueva York Nueva Jersey | 21:00 ET
- Partido 6 | Grupo D | Australia vs Repechaje C UEFA | Estadio Vancouver | 00:00 ET
- Partido 7 | Grupo C | Brasil vs Marruecos | Estadio Nueva York Nueva Jersey | 18:00 ET
- Partido 8 | Grupo B | Qatar vs Suiza | Estadio San Francisco | 15:00 ET
Domingo 14 de junio
- Partido 9 | Grupo E | Costa de Marfil vs Ecuador | Estadio Filadelfia | 19:00 ET
- Partido 10 | Grupo E | Alemania vs Curazao | Estadio Houston | 13:00 ET
- Partido 11 | Grupo F | Países Bajos vs Japón | Estadio Dallas | 16:00 ET
- Partido 12 | Grupo F | Repechaje B UEFA vs Túnez | Estadio Monterrey | 22:00 ET
Lunes 15 de junio
- Partido 13 | Grupo H | Arabia Saudita vs Uruguay | Estadio Miami | 18:00 ET
- Partido 14 | Grupo H | España vs Cabo Verde | Estadio Atlanta | 12:00 ET
- Partido 15 | Grupo G | Irán vs Nueva Zelanda | Estadio Los Angeles | 21:00 ET
- Partido 16 | Grupo G | Bélgica vs Egipto | Estadio Seattle | 15:00 ET
Martes 16 de junio
- Partido 17 | Grupo I | Francia vs Senegal | Estadio Nueva York Nueva Jersey | 15:00 ET
- Partido 18 | Grupo I | Ganador Playoff Intercontinental 2 vs Noruega | Estadio Boston | 18:00 ET
- Partido 19 | Grupo J | Argentina vs Argelia | Estadio Kansas City | 21:00 ET
- Partido 20 | Grupo J | Austria vs Jordania | Estadio San Francisco | 00:00 ET
Miércoles 17 de junio
- Partido 21 | Grupo L | Ghana vs Panamá | Estadio Toronto | 19:00 ET
- Partido 22 | Grupo L | Inglaterra vs Croacia | Estadio Dallas | 16:00 ET
- Partido 23 | Grupo K | Portugal vs Playoff Intercontinental 1 | Estadio Houston | 13:00 ET
- Partido 24 | Grupo K | Uzbekistán vs Colombia | Estadio Ciudad de México | 22:00 ET
Jueves 18 de junio
- Partido 25 | Grupo A | Repechaje D UEFA vs Sudáfrica | Estadio Atlanta | 12:00 ET
- Partido 26 | Grupo B | Suiza vs Repechaje A UEFA | Estadio Los Angeles | 15:00 ET
- Partido 27 | Grupo B | Canadá vs Qatar | Estadio Vancouver | 18:00 ET
- Partido 28 | Grupo A | México vs Corea del Sur | Estadio Guadalajara | 21:00 ET
Viernes 19 de junio
- Partido 29 | Grupo C | Brasil vs Haití | Estadio Filadelfia | 21:00 ET
- Partido 30 | Grupo C | Escocia vs Marruecos | Estadio Boston | 15:00 ET
- Partido 31 | Grupo D | Repechaje C UEFA vs Paraguay | Estadio San Francisco | 00:00 ET
- Partido 32 | Grupo D | Estados Unidos vs Australia | Estadio Seattle | 15:00 ET
Sábado 20 de junio
- Partido 33 | Grupo E | Alemania vs Costa de Marfil | Estadio Toronto | 16:00 ET
- Partido 34 | Grupo E | Ecuador vs Curazao | Estadio Kansas City | 20:00 ET
- Partido 35 | Grupo F | Países Bajos vs Repechaje B UEFA | Estadio Houston | 13:00 ET
- Partido 36 | Grupo F | Túnez vs Japón | Estadio Monterrey | 00:00 ET
Domingo 21 de junio
- Partido 38 | Grupo H | España vs Arabia Saudita | Estadio Atlanta | 12:00 ET
- Partido 38 | Grupo H | Uruguay vs Cabo Verde | Estadio Miami | 18:00 ET
- Partido 39 | Grupo G | Bélgica vs Irán | Estadio Los Angeles | 15:00 ET
- Partido 40 | Grupo G | Nueva Zelanda vs Egipto | Estadio Vancouver | 21:00 ET
Lunes 22 de junio
- Partido 41 | Grupo I | Noruega vs Senegal | Estadio Nueva York Nueva Jersey | 20:00 ET
- Partido 42 | Grupo I | Francia vs Playoff Continental 2 | Estadio Filadelfia | 17:00 ET
- Partido 43 | Grupo J | Argentina vs Austria | Estadio Dallas | 13:00 ET
- Partido 44 | Grupo J | Jordania vs Argelia | Estadio San Francisco | 23:00 ET
Martes 23 de junio
- Partido 45 | Grupo L | Inglaterra vs Ghana | Estadio Boston | 16:00 ET
- Partido 46 | Grupo L | Panamá vs Croacia | Estadio Toronto | 19:00 ET
- Partido 47 | Grupo K | Portugal vs Uzbekistán | Estadio Houston | 13:00 ET
- Partido 48 | Grupo K | Colombia vs Playoff Intercontinental 1 | Estadio Guadalajara | 22:00 ET
Miércoles 24 de junio
- Partido 49 | Grupo C | Escocia vs Brasil | Estadio Miami | 18:00 ET
- Partido 50 | Grupo C | Marruecos vs Haití | Estadio Atlanta | 18:00 ET
- Partido 51 | Grupo B | Suiza vs Canadá | Estadio Vancouver | 15:00 ET
- Partido 52 | Grupo B | Repechaje A UEFA vs Qatar | Estadio Seattle | 15:00 ET
- Partido 53 | Grupo A | Repechaje D UEFA vs México | Estadio Ciudad de México | 21:00 ET
- Partido 54 | Grupo A | Sudáfrica vs Corea del Sur | Estadio Monterrey | 21:00 ET
Jueves 25 de junio
- Partido 55 | Grupo E | Curazao vs Costa de Marfil | Estadio Filadelfia | 16:00 ET
- Partido 56 | Grupo E | Ecuador vs Alemania | Estadio Nueva York Nueva Jersey | 16:00 ET
- Partido 57 | Grupo F | Japón vs Repechaje B UEFA | Estadio Dallas | 19:00 ET
- Partido 58 | Grupo F | Túnez vs Países Bajos | Estadio Kansas City | 19:00 ET
- Partido 59 | Grupo D | Repechaje C UEFA vs Estados Unidos | Estadio Los Angeles | 22:00 ET
- Partido 60 | Grupo D | Paraguay vs Australia | Estadio San Francisco | 22:00 ET
Viernes 26 de junio
- Partido 61 | Grupo I | Noruega vs Francia | Estadio Boston | 15:00 ET
- Partido 62 | Grupo I | Senegal vs Playoff Intercontinental 2 | Estadio Toronto | 15:00 ET
- Partido 63 | Grupo G | Egipto vs Irán | Estadio Seattle | 23:00 ET
- Partido 64 | Grupo G | Nueva Zelanda vs Bélgica | Estadio Vancouver | 23:00 ET
- Partido 65 | Grupo H | Cabo Verde vs Arabia Saudita | Estadio Houston | 20:00 ET
- Partido 66 | Grupo H | Uruguay vs España | Estadio Guadalajara | 20:00 ET
Sábado 27 de junio
- Partido 67 | Grupo L | Panamá vs Inglaterra | Estadio Nueva York Nueva Jersey | 17:00 ET
- Partido 68 | Grupo L | Croacia vs Ghana | Estadio Filadelfia | 17:00 ET
- Partido 69 | Grupo J | Argelia vs Austria | Estadio Kansas City | 22:00 ET
- Partido 70 | Grupo J | Jordania vs Argentina | Estadio Dallas | 22:00 ET
- Partido 71 | Grupo K | Colombia vs Portugal | Estadio Miami | 19:30 ET
- Partido 72 | Grupo K | Playoff Intercontinental 1 vs Uzbekistán | Estadio Atlanta | 19:30 ET
Domingo 28 de junio
- Partido 73 | Dieciseisavos | TBD vs TBD | Estadio Los Angeles | 13:00 ET
Lunes 29 de junio
- Partido 74 | Dieciseisavos | TBD vs TBD | Estadio Boston | 16:30 ET
- Partido 75 | Dieciseisavos | TBD vs TBD | Estadio Monterrey | 21:00 ET
- Partido 76 | Dieciseisavos | TBD vs TBD | Estadio Houston | 13:00 ET
Martes 30 de junio
- Partido 77 | Dieciseisavos | TBD vs TBD | Estadio Nueva York Nueva Jersey | 17:00 ET
- Partido 78 | Dieciseisavos | TBD vs TBD | Estadio Dallas | 13:00 ET
- Partido 79 | Dieciseisavos | TBD vs TBD | Estadio Ciudad de México | 21:00 ET
Miércoles 1 de julio
- Partido 80 | Dieciseisavos | TBD vs TBD | Estadio Atlanta | 12:00 ET
- Partido 81 | Dieciseisavos | TBD vs TBD | Estadio San Francisco | 20:00 ET
- Partido 82 | Dieciseisavos | TBD vs TBD | Estadio Seattle | 16:00 ET
Jueves 2 de julio
- Partido 83 | Dieciseisavos | TBD vs TBD | Estadio Toronto | 19:00 ET
- Partido 84 | Dieciseisavos | TBD vs TBD | Estadio Los Angeles | 15:00 ET
- Partido 85 | Dieciseisavos | TBD vs TBD | Estadio Vancouver | 23:00 ET
Viernes 3 de julio
- Partido 86 | Dieciseisavos | TBD vs TBD | Estadio Miami | 18:00 ET
- Partido 87 | Dieciseisavos | TBD vs TBD | Estadio Kansas City | 21:30 ET
- Partido 88 | Dieciseisavos | TBD vs TBD | Estadio Dallas | 14:00 ET
Sábado 4 de julio
- Partido 89 | Octavos | TBD vs TBD | Estadio Filadelfia | 17:00 ET
Domingo 5 de julio
- Partido 90 | Octavos | TBD vs TBD | Estadio Houston | 13:00 ET
- Partido 91 | Octavos | TBD vs TBD | Estadio Nueva York Nueva Jersey | 16:00 ET
- Partido 92 | Octavos | TBD vs TBD | Estadio Ciudad de México | 20:00 ET
Lunes 6 de julio
- Partido 93 | Octavos | TBD vs TBD | Estadio Dallas | 15:00 ET
- Partido 94 | Octavos | TBD vs TBD | Estadio Seattle | 20:00 ET
Martes 7 de julio
- Partido 95 | Octavos | TBD vs TBD | Estadio Atlanta | 12:00 ET
- Partido 96 | Octavos | TBD vs TBD | Estadio Vancouver | 16:00 ET
Jueves 9 de julio
- Partido 97 | Cuartos | TBD vs TBD | Estadio Boston | 16:00 ET
Viernes 10 de julio
- Partido 98 | Cuartos | TBD vs TBD | Estadio Los Angeles | 15:00 ET
Sábado 11 de julio
- Partido 99 | Cuartos | TBD vs TBD | Estadio Miami | 17:00 ET
- Partido 100 | Cuartos | TBD vs TBD | Estadio Kansas City | 20:00 ET
Martes 14 de julio
- Partido 101 | Semifinal | TBD vs TBD | Estadio Dallas | 14:00 ET
Miércoles 15 de julio
- Partido 102 | Semifinal | TBD vs TBD | Estadio Atlanta | 15:00 ET
Sábado 18 de julio
- Partido 103 | Partido por el tercer lugar | TBD vs TBD | Estadio Miami | 17:00 ET
Domingo 19 de julio
- Partido 104 | Final | TBD vs TBD | Estadio Nueva York Nueva Jersey | 15:00 ET