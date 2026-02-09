El salto mortal prohibido por 50 años que revivió el patinador Ilia Malinin en Milano Cortina 2026: video

GENERANDO AUDIO...

Ilia Malinin revive el mortal hacia atrás en Milano Cortina 2026. Foto: AFP

El patinaje artístico vivió uno de sus momentos más impactantes en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 gracias a Ilia Malinin, patinador estadounidense que ejecutó un salto mortal hacia atrás en plena competencia oficial, una maniobra que no se veía en unos Juegos Olímpicos desde 1976 y que estuvo prohibido durante 50 años por razones de seguridad.

La acrobacia ocurrió durante el programa corto del evento por equipos, cuando Malinin cerró su rutina con el movimiento; en cuestión de segundos, el público pasó del silencio expectante a una reacción de asombro generalizado.

El mortal prohibido lo puedes ver a partir del minuto 3:37 en el siguiente video:

Aunque el backflip no otorga puntos técnicos en el sistema de puntuación actual, su impacto fue inmediato y se convirtió en uno de los momentos más comentados de toda la jornada olímpica.

El salto mortal estuvo prohibido por décadas

El backflip fue prohibido por la Unión Internacional de Patinaje (ISU) en 1977, luego de que el estadounidense Terry Kubicka lo realizara en los Juegos Olímpicos de Innsbruck 1976. Desde entonces, el organismo consideró que se trataba de una maniobra demasiado peligrosa para las competencias oficiales, principalmente por el riesgo de caídas graves al aterrizar sobre las cuchillas.

Durante años, el salto quedó relegado a exhibiciones o a intentos aislados que terminaban en sanciones. Uno de los casos más recordados es el de la francesa Surya Bonaly, quien realizó un backflip en Nagano 1998 y fue penalizada por hacerlo, a pesar de ejecutar la acrobacia con gran precisión.

La situación cambió en 2024, cuando la ISU decidió levantar la prohibición, permitiendo nuevamente el movimiento en competencias internacionales, aunque sin asignarle un valor técnico específico.

¿Quién es el patinador Ilia Malinin?

Ilia Malinin, considerado uno de los patinadores más innovadores de su generación, era el candidato natural para devolver este salto a la élite.

Conocido por su potencia, control aéreo y capacidad para ejecutar elementos de altísima dificultad, el estadounidense decidió incluir la mortal hacia atrás como un guiño histórico y un golpe de espectáculo.

El salto fue limpio y bien ejecutado, aterrizando con control antes de continuar con la salida de la rutina, más allá del impacto visual, Malinin completó un programa sólido que le permitió obtener 98.00 puntos en el programa corto, ubicándose entre los mejores de la competencia y contribuyendo de forma clave al desempeño del equipo de Estados Unidos, que avanzó con paso firme en la lucha por las medallas.

La imagen de Malinin girando hacia atrás recorrió rápidamente el mundo, atletas, especialistas y aficionados coincidieron en que se trató de un momento histórico para el patinaje artístico, no sólo por el salto en sí, sino por lo que representa, la apertura del deporte a elementos más espectaculares sin perder su esencia técnica y artística.

El estadounidense recibió aplausos de figuras como Novak Djokovic, leyenda del tenis, quien se encontraba en la grada.

“Vi a Novak. Es increíble”, contó Malinin. “Después de la voltereta hacia atrás, lo vi con las manos sobre la cabeza. Es un momento único en la vida”

Con esta hazaña, Malinin se convirtió en el primer patinador en realizar el mortal hacia atrás de manera legal en unos Juegos Olímpicos desde Terry Kubicka en Innsbruck 1976. Además, marcó un récord al completar el salto con recepción en una sola cuchilla, siendo uno de los pioneros en la disciplina.

