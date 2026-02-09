Checo Pérez revela el casco que usará en su regreso a la F1 con Cadillac

GENERANDO AUDIO...

Checo Pérez presenta su casco para la nueva temporada. Foto: AFP

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez mostró el diseño del casco que utilizará en el arranque de los entrenamientos oficiales de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin, en lo que será su regreso a la máxima categoría ahora como piloto del equipo Cadillac para la temporada 2026.

A través de sus historias de Instagram, Pérez compartió imágenes del casco que comenzará a portar desde estos días en pista, el diseño destaca por una combinación de color negro y el verde, colores que han acompañado al mexicano en distintos momentos clave de su trayectoria en el automovilismo.

El negro, presente en gran parte de la superficie del casco y asociado a la fibra de carbono, conecta directamente con la identidad visual del nuevo proyecto de Cadillac en la Fórmula 1. En contraste, el verde funciona como un guiño a los orígenes de Checo, un color que ha utilizado desde sus años en karts y que mantuvo durante su paso por categorías formativas como la Fórmula BMW Alemana y la GP2 Series.

A lo largo de su carrera en la F1, el verde tuvo una presencia importante durante su etapa con Sauber, donde el casco del mexicano también incorporaba detalles de la bandera nacional. Más tarde, ese sello personal se trasladó a McLaren, aunque con variaciones en el diseño.

En su etapa con Red Bull, Pérez adaptó su imagen a los colores del equipo, dando mayor protagonismo al azul, pero sin perder por completo los rasgos que han definido su identidad visual.

¿Será el casco definitivo de Checo Pérez para 2026?

Aunque el casco mostrado en redes sociales será utilizado desde los test oficiales en Bahréin, no está confirmado que se trate del diseño definitivo para toda la temporada 2026, Cadillac y el piloto mexicano han preparado al menos otro diseño alternativo.

En este segundo modelo se mantendrían los mismos colores, pero el negro tendría una presencia aún más dominante, especialmente en la parte superior del casco. Por ahora, no se ha definido si ese diseño alternativo será el que Checo utilice en su debut oficial de temporada durante el Gran Premio de Australia, primera fecha del calendario 2026, o si aparecerá en algún otro punto del año.

En su etapa en Red Bull, Checo presentó diversos cascos, algunos por su colaboración con Disney y otros relacionados con México que usaba en el GP de la CDMX.

Mientras tanto, el casco presentado marca el inicio visible de una nueva etapa para Sergio Pérez en la Fórmula 1, en un proyecto que ha despertado gran expectativa tanto por el regreso del piloto mexicano como por el debut de Cadillac en la categoría reina del automovilismo.

Presentan monoplaza de Checo Pérez en el Super Bowl

El monoplaza de Cadillac Formula 1 fue presentado con un video que muestra a este armandose en valocidad. Luce un diseño largo, bajo y completamente aerodinámico, con líneas afiladas que priorizan la velocidad y el flujo de aire. Predomina el color negro mate, combinado con detalles en plateado metálico, lo que le da una apariencia elegante y agresiva al mismo tiempo.

En Estados Unidos, las pantallas de Times Square en Nueva York mostraron el monoplaza real dentro de una vitrina de cristal, un spot televisivo narraba el ensamblaje del vehículo sobre un suelo desértico.

El logotipo de Cadillac y las siglas TWG destacan en los laterales del chasis, mientras que los patrocinadores aparecen integrados de forma discreta sobre la carrocería. Su frente es estrecho y puntiaguda, el cockpit compacto y el alerón trasero alto y robusto, características típicas de la Fórmula 1 moderna.

Las llantas Pirelli de perfil bajo y la silueta pegada al suelo refuerzan esa sensación de potencia y precisión, haciendo que el auto proyecte una imagen futurista incluso cuando está detenido.

