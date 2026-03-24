Donovan Carrillo en el Mundial de Patinaje Artístico 2026: compite el jueves 26, horarios y detalles
Donovan Carrillo será el único mexicano que compita en el Mundial de Patinaje Artístico 2026, que se desarrolla en Praga del 24 al 29 de marzo. Te decimos las fechas, horarios y todo lo que hay que saber para seguir su competición.
Carrillo ha sido un referente en el patinaje artístico sobre hielo en México, destacando en competiciones de talla internacional como los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, donde consiguió pasar a su segunda final olímpica.
Donovan ha buscado subir su nivel competitivo entrenando en Toronto, Canadá, donde ha cambiado sus rutinas para mejorar en competencias como su próxima participación en el Mundial de Patinaje Artístico 2026.
¿Cuándo compite Donovan Carrillo en el Mundial de Patinaje Artístico?
Individual varonil, programa corto
Jueves 26 de marzo a las 04:30 horas
Individual varonil, programa libre
Sábado 28 de marzo a las 05:30 horas
Según Olympics, estas son las canciones con las que se espera que compita el originario de Jalisco en ambos programas. Cabe mencionar que fueron elaborados con el apoyo de los coreógrafos Romain Haguenauer y Benoit Richaud.
Programa corto
- Hip Hip Chin Chin (Yaziko Club Mix), de Maxim Illion
- The Beat Hip Hip Chin Chin (Samba), de Watazu
- Hip Hip Chin Chin, de Club des Belugas feat. Brenda Boykin
- Hip Hip Chin Chin (Smooth Return Mix)
Programa libre
- My Way for Donovan, de Cédric Tour
- My Way, de Elvis Presley
- Trouble, de Austin Butler
- Jailhouse Rock, de Elvis Presley
- A Little Less Conversation, de Elvis Presley y Junkie XL
Los momentos más destacados de la participación de Donovan Carrillo en el Mundial de Patinaje Artístico se transmitirán a través del canal oficial de YouTube de la ISU, Skating ISU.
Competencias donde ha resaltado la participación de Donovan Carrillo
Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026
Donovan Carrillo clasificó a su segunda final olímpica consecutiva, finalizando en el puesto 22 con una puntuación total de 219.06.
Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022
En esta justa inició su recorrido olímpico, convirtiéndose en el primer mexicano en 30 años en participar en patinaje artístico y el primero en clasificar a una final olímpica en la disciplina. Terminó en la posición 22.
Campeonato de los Cuatro Continentes de la ISU 2026
Finalizó en el lugar 15, entre los mejores patinadores participantes.
Campeonato de los Cuatro Continentes de la ISU 2025
Compitió en el torneo, antesala para los Juegos Olímpicos de Invierno.
Bavarian Open 2025
Carrillo logró obtener la medalla de plata.
Skate America 2024
Consiguió colocarse en la posición 12.
NRW Trophy 2023 en Alemania
Obtuvo la medalla de plata.
Clásico Internacional Estadounidense de Patinaje Artístico 2021
Registró una puntuación histórica de 208.41 puntos, con la que obtuvo el cuarto lugar.
Con los resultados positivos de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, se espera una participación destacada del mexicano en Chequia.
