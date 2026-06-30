Drama en penales: cinco momentos clave de la victoria de Paraguay ante Alemania 

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Paraguay vence a Alemania. Foto: AFP

Paraguay protagonizó la primera gran sorpresa del Mundial 2026 al eliminar a Alemania en una dramática tanda de penales tras empatar 1-1 durante los primeros 90 minutos de juego.

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La Albirroja resistió el dominio alemán, aprovechó sus oportunidades y encontró en el portero Orlando Gill a una de sus figuras para quedarse con el pase a la siguiente ronda.

🇵🇾 ¡PARAGUAY, PARAGUAY, PARAGUAY! 🇵🇾



Los latinos sacaron el pecho durante 120 minutos y lograron dejar en 16vos de final del #Mundial a la tetracampeona y líder de su grupo Alemania



¡PAAAARTIDAAAZOOO! 😱 pic.twitter.com/Vhj0Fc8HRj — Claro Sports (@ClaroSports) June 29, 2026

El marcador terminó 4-3 en penaltis a favor de Paraguay, en lo que es otro fracaso de Alemania desde que ganaron su cuarto campeonato en Brasil 2014.

El portero Orlando Gil se vistió de héroe al detener los cobros de Havertz y Woltermade, a pesar de que Neuer mandó la tanda a muerte súbita al tapar el cuarto y quinto tiro, pero el jugador alemán, Jonathan Tah mandó el balón a la tribuna, por lo que el capitán Canale anotó para darle el pase a octavos de final a los sudamericanos.

¡ALEMANIA FALLA OTRO PENAL!



Woltemade no la pudo meter ¡Qué locura! #ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/9xjxFDheFW — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 29, 2026

Estos fueron los cinco momentos que marcaron el triunfo paraguayo

El gol inesperado de Julio Enciso

Alemania dominaba el partido y buscaba imponer condiciones, pero Paraguay encontró el primer gran golpe antes del descanso. Al minuto 42, Julio Enciso apareció para rematar de cabeza y poner el 1-0 para la Albirroja, aprovechando una jugada ofensiva que terminó sorprendiendo a la defensa alemana.

El tanto cambió por completo el escenario, Paraguay ganó confianza y obligó a Alemania a salir con mayor desesperación en busca del empate.

¡¡Goool de Paraguay que sorprende a todos!!



Enciso pone el 1-0 ante Alemania con este cabezazo. pic.twitter.com/4xB46NXxOJ — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 29, 2026

La reacción alemana con Havertz

El equipo dirigido por Julian Nagelsmann respondió en el segundo tiempo. Al minuto 54, Kai Havertz apareció dentro del área para conectar un centro de Florian Wirtz y marcar el 1-1 que devolvía la igualdad al partido.

El empate parecía abrir la puerta para una remontada alemana, pero Paraguay logró mantenerse firme defensivamente.

¡ALEMANIA EMPATA! ¡GOOOOL DE HAVERTZ! 🇩🇪⚽



¡Cabezazo para el 1-1! ¡Esto se empatóooo!#ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/Ek9VMGjzTZ — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 29, 2026

La resistencia de Orlando Gill

Uno de los factores decisivos del encuentro fue la actuación del arquero paraguayo Orlando Gill. Alemania tuvo mayor posesión y generó más peligro, pero el guardameta respondió en momentos importantes para mantener vivo al conjunto sudamericano.

La defensa paraguaya también sostuvo el resultado durante el alargue, llevando el partido hasta la definición desde los once pasos.

La tensión del tiempo extra y el gol anulado

Cuando el partido parecía inclinarse del lado alemán, llegó otro momento de drama, Alemania encontró una jugada que terminó en gol durante el tiempo extra, pero la anotación fue anulada después de la revisión del VAR por una falta previa contra el portero Gil.

NO LO GIRTEN ¡ANULAN EL GOL DE ALEMANIA! 😱



Se marca una falta sobre el portero y echan para atrás el segundo de Alemania #ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/cPwLJXsL0l — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 29, 2026

Gill aparece en la tanda y Paraguay hace historia

En la definición desde el punto penal apareció nuevamente Orlando Gill, quien detuvo un cobro clave de Kai Havertz. Paraguay tomó ventaja en la tanda y terminó imponiéndose para eliminar a la cuatro veces campeona del mundo.

¡HAVERTZ FALLÓ EL PRIMER PENAL!

¡ESOS PASIITOOOS!#ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/oXxc7Ssj9x — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 29, 2026

Festejos paraguayos por su clasificación

La histórica clasificación de Paraguay desató la locura entre los aficionados de la Albirroja, en Asunción y distintos puntos del país, los seguidores salieron a las calles para festejar uno de los triunfos más importantes de su selección en los últimos años.

Y así se le hace fuerza a #Paraguay y se celebra su clasificación pic.twitter.com/sCATj9Iibr — Clara (@claragiraldo) June 29, 2026

▶️ ¡EL PAÍS ESTALLÓ EN UN SOLO GRITO! ASÍ SE VIVIÓ EL GOL DE JULIO ENCISO EN ASUNCIÓN | 🇵🇾🔊⚽



🔹El microcentro de Asunción, así como los hogares, bares y oficinas de todo el país, vivieron un momento de éxtasis absoluto a los 42 minutos de juego.



🔹Cuando la pelota conectada… pic.twitter.com/X7PAk80CBN — KontenidosPY (@KontenidosPY) June 29, 2026

Paraguay en la historia de los mundiales

La Albirroja consiguió así una victoria histórica ante Alemania y avanzó en el Mundial 2026 después de sobrevivir a uno de los partidos más intensos de la fase eliminatoria.

Paraguay hizo historia y alcanzó una de sus mejores actuaciones en la Copa del Mundo al igualar su participación más destacada, la de Sudáfrica 2010.

En aquella edición, la Albirroja llegó por primera vez a los cuartos de final tras superar a Japón en una tanda de penales, aunque posteriormente fue eliminada por España con un marcador de 1-0.

Ahora, 16 años después, los sudamericanos vuelven a disputar el llamado “quinto partido” de un Mundial, al avanzar a los octavos de final de 2026 y esperar al ganador del duelo entre Francia y Suecia.

Alemania no levanta desde Brasil 2014

Alemania sigue sin encontrar el camino desde que conquistó el Mundial de Brasil 2014, la “Mannschaft”, una de las selecciones más exitosas en la historia del torneo, no ha podido repetir aquella gloria y acumula tres Copas del Mundo consecutivas sin alcanzar siquiera los cuartos de final.

Después del título obtenido en 2014, Alemania vivió uno de sus peores momentos en Rusia 2018, donde quedó eliminada en la fase de grupos por primera vez en su historia. El conjunto dirigido en ese entonces por Joachim Löw terminó último de su sector tras una derrota ante México, un triunfo frente a Suecia y una caída ante Corea del Sur.

La crisis continuó en Qatar 2022, aunque el equipo alemán volvió a quedarse fuera en la fase de grupos, esta vez por diferencia de goles. Ahora, en 2026, Alemania volvió a despedirse antes de lo esperado con la derrota ante Paraguay en los dieciseisavos de final, después de una dramática tanda de penales.

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