¡Habrá más pantallas para ver gratis el México vs Ecuador! Ve en qué lugares de CDMX estarán

| Gobierno de la Ciudad de México | SSC | Ciudad de México

GENERANDO AUDIO...

Habrá más opciones para ver el México vs Ecuador. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

El partido México vs Ecuador del Mundial 2026 se llevará a cabo este martes 30 de junio a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México (anteriormente Estadio Azteca).

Debido al evento, el Gobierno de la Ciudad de México confirmó en conferencia de prensa que instalará más pantallas para poder verlo en diversos puntos de la capital mexicana.

“Se aumentan pantallas, lugares, festivales para el disfrute gratuito de la población, el disfrute de los partidos y, decimos, la descentralización de la alegría. En total, mañana martes contaremos con casi 60 puntos y pantallas para celebrar, para encontrarnos y para poder vivir el partido”, declaró Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En Unotv.com te contamos dónde estarán los lugares públicos en CDMX donde se podrá ver a la Selección Mexicana hacerle frente a Ecuador en la ronda de dieciseisavos de final.

Festivales futboleros donde se podrá ver el partido México vs Ecuador

Parque La Bombilla, Álvaro Obregón

Utopía Meyehualco, Iztapalapa

Parque Tezozómoc, Azcapotzalco

Deportivo Vivanco, Tlalpan

Unidad Independencia, Magdalena Contreras

Campos Revolución, Gustavo A. Madero

Deportivo Xochimilco

Central de Abasto, Iztapalapa

Deportivo San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa

Bosque de Tláhuac

Deportivo Hermanos Galeana, Gustavo A. Madero

Deportivo San Francisco Tecoxpa, Milpa Alta

Parque de la Consolación, Coyoacán

Parque Las Américas, Benito Juárez

Utopía Mixiuhca, Iztacalco

Utopía Eduardo Molina, Venustiano Carranza

Bajo Puente Tacuba, Miguel Hidalgo

Estacionamiento del Palacio de los Deportes

#SeguridadMundial | 🏆La fiesta del #Mundial2026 se vive en toda la ciudad. ⚽

En las 16 alcaldías se llevarán a cabo #FestivalesFutboleros con pantallas gratuitas y actividades culturales y deportivas. 📺🥅🎯



Disfruta de estos eventos, la #Policía de la Ciudad de México estará… pic.twitter.com/VKvcAZI7Hu — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 29, 2026

Pantallas adicionales en el Centro Histórico

Juárez y Bellas Artes

Juárez, cerca del Hemiciclo a Juárez

Juárez y Revillagigedo

5 de Mayo y Palma

5 de Mayo e Isabel la Católica

Madero y Palma (cerca de Allende)

20 de Noviembre y Uruguay

20 de Noviembre y Mesones

20 de Noviembre y Regina

Pino Suárez y Uruguay

Pino Suárez y El Salvador

16 de Septiembre y Palma

Foto: IA | UnoTV

Se prevén 30 puntos con pantallas activas sobre la Avenida Paseo de la Reforma, entre los que se encuentran:

La Diana Cazadora

La Diana Cazadora – Ángel de la Independencia

Ángel de la Independencia Poniente

Ángel de la Independencia Sur

Ángel de la Independencia Norte

Ángel de la Independencia Oriente

Ahuehuete Poniente

Ahuehuete Oriente

Ahuehuete – Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Poniente

Cuauhtémoc Oriente

Cuauhtémoc – Amajac (Glorieta de Amajac)

Cuauhtémoc – Amajac (Glorieta de Amajac)

Amajac – Bucareli

Amajac – Bucareli

Bucareli

Avenida de la República

Monumento a la Revolución

#SeguridadMundial | Para el partido de futbol entre las Selecciones Nacionales de #México y #Ecuador� que se llevará a cabo el martes 30 de junio, a las 19:00 horas, en el Estadio Ciudad de México, la #SSC implementará un despliegue operativo con más de 15 mil mujeres y hombres… pic.twitter.com/05TG7bFPY2 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 29, 2026

Entre los detalles importantes a tomar en cuenta, hay que considerar que la infraestructura para ver el partido también contará con:

Tres escenarios futboleros con pantallas : Monumento a la Revolución, Ángel de la Independencia y la escultura del Caballito

: Una pantalla gigante en el Ángel de la Independencia

en el Cuatro pantallas grandes

22 pantallas chicas

14 módulos de atención ciudadana

Nueve áreas de sanitarios

Se ha solicitado a la población en general que, durante y después de los festejos, dejen limpios los espacios públicos, debido a la acumulación de basura registrada en celebraciones anteriores.

Festivales futboleros se llenarán de música

Al termino del partido de México vs Ecuador los festivales futboleros se llenarán de música con los siguientes artistas confirmados:

Grupo Cañaveral de Humberto Pavón en el estacionamiento del Palacio de los Deportes

en el Banda Cuisillos en El Caballito de avenida Paseo de la Reforma y avenida Bucareli

en y Triciclo Circus Band y Mi Banda el Mexicano en el Monumento a la Revolución

Por otro lado, entre la programación cultural del operativo “Última Milla”, alrededor del Estadio Ciudad de México de las 16:00 a las 19:00 horas habrá:

100 grupos musicales

63 comparsas con batucadas, zanqueros y danzantes

Más de 2 mil 500 artistas

37 escenarios con danza folclórica, contemporánea y breakdance

Activan operativo de seguridad por el México vs Ecuador

#SeguridadMundial | El #Zócalo está listo para recibir a miles de aficionados.

Conoce el dispositivo de seguridad con el que cuidaremos de ti durante el #FIFAFanFestival por el #Mundial2026. ⚽️🚔



Números de emergencia y atención: 🚨

☎️ 911

📱 App Mi Policía



🟢 WhatsApp: 👮🏻👮🏻‍♀️🚓… pic.twitter.com/QNearuK57d — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 29, 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México activará un operativo especial con más de 15 mil elementos que se distribuirán entre el recinto deportivo, el Fan Fest del Zócalo Capitalino y el corredor de la avenida Paseo de la Reforma.

“Este dispositivo tiene el objetivo de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los jugadores, el cuerpo arbitral, las autoridades de las federaciones, las y los aficionados, turistas nacionales y extranjeros, así como de la ciudadanía en general”, indicaron a través de un comunicado.

En el Estadio Ciudad de México, tanto al interior como al exterior, se desplegarán 7 mil 500 uniformados. Policías de Tránsito realizarán los cortes y desvíos a la circulación vehicular en el perímetro de la “Última Milla”.

En las inmediaciones del estadio estará presente personal de la Policía Turística, Metropolitana, Montada, del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y la Policía Auxiliar, apoyando en los accesos, zona de gradas y pasillos internos. Además, cadetes de la Universidad de la Policía mantendrán el dispositivo de apoyo con sillas de ruedas para personas con movilidad limitada desde los puntos de descenso del transporte público.

En el Fan Fest del Zócalo capitalino se desplegarán 3 mil 300 uniformados, quienes implementarán tres cinturones de seguridad en las calles aledañas. Los filtros incluirán revisiones visuales, aleatorias y de bolsos o bultos voluminosos para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas y objetos de riesgo.

Para las celebraciones en la Avenida Paseo de la Reforma, habrá 4 mil 200 policías realizando labores de vigilancia en los distintos puntos de transmisión y festivales culturales.

Para el resto de los festivales futboleros distribuidos en las 16 alcaldías, se destinarán 291 oficiales para recorridos de prevención y atención.

¿Cómo llegar al Estadio Ciudad de México para el México vs Ecuador?

Foto: IA | UnoTV

Debido al operativo mundialista, las autoridades recomiendan evitar el automóvil particular, ya que no habrá estacionamiento disponible para aficionados dentro del estadio ni en las inmediaciones.

La recomendación es utilizar transporte público o los servicios especiales habilitados para el partido.

Metro y Tren Ligero la mejor opción

Una de las principales opciones para ir al partido será:

Tomar la Línea 2 del Metro rumbo a Tasqueña.

En la estación Tasqueña hacer conexión con el Tren Ligero.

Habrá servicio especial hacia la estación Estadio Ciudad de México.

El operativo comenzará cuatro horas antes del inicio del partido, para utilizar algunos servicios especiales será necesario contar con el boleto del encuentro o acreditación, además de la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI).

Metro y Metrobús extienden horario

El Metro extenderá su horario hasta la 1:00 am en la Línea 1, Línea 2 y Línea 3, mientras que el Metrobús seguirá operando también hasta la 1:00 am en todo el Sistema.

Otras alternativas para el regreso del Estadio Ciudad de México es el Tren Ligero, que amplía su horario hasta la 01:00 am, mientras que el Nochebús de la Línea 1 del Trolebús operará de 00:00 a 05:00 horas.

También estarán disponibles autobuses y trolebuses con rutas desde distintos puntos de la ciudad hacia las zonas cercanas al estadio. El costo es de 350 pesos, viaje redondo.

Los puntos de salida serán:

Palacio de Bellas Artes

CETRAM Chapultepec

Ángel de la Independencia

Palacio de los Deportes

Parque México

Estadio Olímpico Universitario

San Jerónimo

Los aficionados llegarán a zonas como Santa Úrsula-Santo Tomás o el CETRAM Huipulco y desde ahí deberán caminar entre 5 y 20 minutos.

Foto: IA | UnoTV

Park & Ride

Para quienes lleguen desde otros puntos de la ciudad habrá estacionamientos remotos autorizados donde podrán dejar su vehículo y continuar en transporte especial.

Los puntos habilitados son:

Auditorio Nacional

Centro Comercial Santa Fe

Six Flags

Parque Ecológico Xochimilco

Plaza Carso

El servicio operará desde cuatro horas antes del partido. El estacionamiento se paga por separado y será necesario contar con la Tarjeta MI, el costo es de 500 pesos, viaje redondo.

Taxi y aplicaciones

Las aplicaciones de transporte no podrán ingresar al perímetro inmediato del estadio, los ascensos y descensos estarán permitidos únicamente en zonas autorizadas como:

Viaducto Tlalpan

Paseo Acoxpa

División del Norte y Acoxpa

Gran Sur

Desde estos puntos los aficionados tendrán que caminar entre 15 y 30 minutos.

¿Qué calles estarán cerradas por el partido?

Foto: IA | UnoTV

El operativo contempla cierres en los alrededores del estadio.

Entre las medidas principales están:

Cierre del perímetro cercano al estadio seis horas antes del inicio del partido.

Reapertura aproximadamente tres horas después del encuentro, dependiendo de las condiciones de seguridad.

Acceso exclusivo para peatones, ciclistas y vehículos autorizados dentro de la zona de “Última Milla”.

Además, por las actividades mundialistas y pantallas para aficionados, habrá cierres escalonados en zonas como:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Bucareli

¿Cuáles son las rutas alternas para circular?

Si necesitas trasladarte por la ciudad durante el partido parte del Mundial 2026, las autoridades recomiendan evitar los accesos inmediatos al estadio y considerar estas alternativas:

Avenida Insurgentes

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Avenida Guerrero

En la zona sur se recomienda evitar Viaducto Tlalpan durante las horas previas y posteriores al encuentro.

¿Lloverá durante el México vs Ecuador?

Foto: IA | UnoTV

Previo al silbatazo inicial, entre las 17:00 y 19:00 horas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se prevé clima nublado con probabilidades de chubascos y una temperatura entre los 24 a 23 °C.

Durante el partido, entre las 19:00 y las 21:00 horas, la SGRIPC considera probabilidades de chubascos y una temperatura de 23 a 30 °C.

Después del partido, entre las 21:00 y 23:00 horas, se esperan lluvias ligeras y una temperatura entre 20 a 18 °C.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.