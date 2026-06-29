¿Vas al México vs Ecuador? Horarios, transporte, cierres, clima, ley seca y todo lo que debes saber

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Previa del Mexico vs Ecuador. Foto: Reuters

México vuelve a jugar en casa y miles de aficionados se preparan para vivir el duelo ante Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de México, por lo que las autoridades capitalinas activarán el operativo especial “Última Milla”, con cierres viales, rutas de transporte y restricciones alrededor del inmueble.

Si asistirás al partido o necesitas moverte por el sur de la Ciudad de México (CDMX) este martes 30 de junio, aquí te contamos todo lo que debes tomar en cuenta, horario, cómo llegar, alternativas de transporte, zonas cerradas, clima y las medidas especiales por el encuentro.

¿A qué hora juega México vs Ecuador?

El partido entre México y Ecuador se disputará este martes 30 de junio a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de México.

Fecha y hora de México vs Ecuador ¿Cuándo? Martes 29 de junio 2026

Martes 29 de junio 2026 ¿A qué hora? 19:00 horas

19:00 horas ¿En dónde? Estadio Ciudad de México

¿Cómo llegar al Estadio Ciudad de México para el México vs Ecuador?

Debido al operativo mundialista, las autoridades recomiendan evitar el automóvil particular, ya que no habrá estacionamiento disponible para aficionados dentro del estadio ni en las inmediaciones.

La recomendación es utilizar transporte público o los servicios especiales habilitados para el partido.

¿Qué calles estarán cerradas por el partido?

Foto: IA | UnoTV

Como parte del operativo de seguridad por el partido México vs Ecuador, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aplicará el esquema de “Última Milla”, un polígono de restricción total en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México que modificará la circulación en toda la zona sur de la capital.

De acuerdo con los lineamientos del operativo, el perímetro quedará delimitado por las principales vialidades que rodean el estadio, entre ellas:

Calzada de Tlalpan

Avenida Santa Úrsula, Circuito Azteca

Avenida del Imán

Gran Sur, Acoxpa

Avenida de las Torres

Además de calles secundarias en colonias como Santa Úrsula Coapa y zonas cercanas a Huipulco.

Solo podrán ingresar a la “Última Milla” los aficionados con boleto del partido, vehículos acreditados por las autoridades y residentes que cuenten con el código QR autorizado por la alcaldía Coyoacán. El resto del tránsito será canalizado hacia vías alternas, mientras elementos de Tránsito realizan cortes, cierres y redireccionamientos en los principales accesos.

Entre las medidas principales están:

Además, por las actividades mundialistas y pantallas para aficionados, habrá cierres escalonados en zonas como:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Bucareli

Metro y Tren Ligero la mejor opción

Foto: IA | UnoTV

Una de las principales opciones será:

Tomar la Línea 2 del Metro rumbo a Tasqueña.

En la estación Tasqueña hacer conexión con el Tren Ligero.

Habrá servicio especial hacia la estación Estadio Ciudad de México.

El operativo comenzará cuatro horas antes del inicio del partido, para utilizar algunos servicios especiales será necesario contar con el boleto del encuentro o acreditación, además de la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI).

Metro y Metrobús extienden horario

El Metro extenderá su horario hasta la 1:00 am en la Línea 1, Línea 2 y Línea 3, mientras que el Metrobús seguirá operando también hasta la 1:00 am en todo el Sistema.

Otras alternativas para regresar del Estadio Ciudad de México y los festejos

Otras opciones para el regreso del Estadio Ciudad de México es el Tren Ligero, que amplía su horario hasta la 01:00 am, mientras que el Nochebús, de la Línea 1 del Trolebús, operará de 00:00 a 05:00 horas.

Ride

También estarán disponibles autobuses y trolebuses con rutas desde distintos puntos de la ciudad hacia las zonas cercanas al estadio. El costo es de 350 pesos, viaje redondo.

Los puntos de salida serán:

Palacio de Bellas Artes

CETRAM Chapultepec

Ángel de la Independencia

Palacio de los Deportes

Parque México

Estadio Olímpico Universitario

San Jerónimo

Los aficionados llegarán a zonas como Santa Úrsula-Santo Tomás o el CETRAM Huipulco y desde ahí deberán caminar entre 5 y 20 minutos.

🏟️ Haz que tu única preocupación sea disfrutar el partido. ⚽



Si asistirás al encuentro de la Selección Mexicana, utiliza el servicio especial de Ride para llegar de forma práctica y directa al estadio. 🚌 🙌 Revisa la información del servicio, organiza tu traslado con… pic.twitter.com/mG0zXT2j8Z — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 29, 2026

Park & Ride: ¿dónde dejar el coche?

Para quienes lleguen desde otros puntos de la ciudad habrá estacionamientos remotos autorizados donde podrán dejar su vehículo y continuar en transporte especial.

Los puntos habilitados son:

Auditorio Nacional

Centro Comercial Santa Fe

Six Flags

Parque Ecológico Xochimilco

Plaza Carso

El servicio operará desde cuatro horas antes del partido. El estacionamiento se paga por separado y será necesario contar con la Tarjeta MI, el costo es de 500 pesos, viaje redondo.

Taxi y aplicaciones

Las aplicaciones de transporte no podrán ingresar al perímetro inmediato del estadio, los ascensos y descensos estarán permitidos únicamente en zonas autorizadas como:

Viaducto Tlalpan

Paseo Acoxpa

División del Norte y Acoxpa

Gran Sur

Desde estos puntos los aficionados tendrán que caminar entre 15 y 30 minutos.

¿Cuáles son las rutas alternas para circular?

Si necesitas trasladarte por la ciudad durante el partido, las autoridades recomiendan evitar los accesos inmediatos al estadio y considerar estas alternativas:

Avenida Insurgentes

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Avenida Guerrero

En la zona sur se recomienda evitar Viaducto Tlalpan durante las horas previas y posteriores al encuentro.

Previo al silbatazo inicial, entre las 17:00 y 19:00 horas, se informó sobre un clima nublado con probabilidades de chubascos y una temperatura que oscilará entre los 24 a 23 °C.

Cabe resaltar que también la SGIRPC ha reportado posibilidad sobre las rachas de viento de hasta 40 km/h.

Informe sobre las condiciones meteorológicas para el partido de México contra Ecuador en el Estadio Ciudad de México: chubascos antes y durante el encuentro; lluvias ligeras al terminar.



Mantente informado y toma precauciones.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/DcvbgNmjTQ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 29, 2026

La lluvia durante el partido

Foto: IA | UnoTV

La información proporcionada por las autoridades señala la probabilidad de chubascos durante todo el partido, los cuales podrían evolucionar a lluvia ligera al término del mismo.

Esta situación podría complicar los accesos, así como la salida del estadio, es por eso que las personas que acudan deberán revisar y tomar las medidas necesarias, así como prever sus tiempos de ingreso y salida del inmueble.

¿Habrá clases el 30 de junio por el México vs Ecuador?

De acuerdo con la medida publicada en el Diario Oficial de la Federación, se suspenden las clases este martes 30 de junio en la Ciudad de México.

La suspensión aplica para:

Escuelas públicas y privadas de preescolar, primaria y secundaria.

Instituciones de formación docente.

Planteles de educación media superior y superior dependientes de la SEP.

El objetivo es reducir la movilidad y facilitar el operativo de seguridad y transporte durante el partido.

¿Dónde ver el el México vs Ecuador si no vas al estadio?

El Gobierno de la Ciudad de México informó que instalarán 39 pantallas desde el Zócalo y hasta la fuente de la Diana Cazadora.

Foto: IA | UnoTV

Ley Seca en festejos del partido de México

El Gobierno de la Ciudad de México repetirá la Ley Seca en colonias cercanas a Paseo de la Reforma y alrededor del Zócalo, esta vez por el partido entre México y Ecuador. La medida comenzará a las 15:00 horas del martes 30 de junio y se extenderá hasta las 7:00 horas del miércoles 1 de julio.

Las colonias con Ley Seca serán:

Centro

Tabacalera

Juárez

San Rafael

Cuauhtémoc

La Ley Seca también será implementada en el Perímetro A del Centro Histórico de la CDMX, que incluye:

El Zócalo donde está el FIFA Fan Fest

La explanada del Palacio de Bellas Artes.

La Alameda Central. Plaza de Santo Domingo

Las calles Donceles, Tacuba, 5 de mayo y Madero

La Policía de la #CDMX desplegará más de 15 mil elementos para el partido México vs Ecuador en el Estadio Azteca, así como para las actividades en el FanFest del Zócalo, el corredor Paseo de la Reforma, el Ángel y los festivales organizados en las 16 alcaldías ⚽️🇲🇽👮🚔 pic.twitter.com/QT4lFV7NfR — Diario CDMX (@cdmx_diario) June 29, 2026

Recomendaciones finales para ir al partido

Si tienes boleto para ver a México contra Ecuador, toma en cuenta estas recomendaciones:

Llega con varias horas de anticipación.

Descarga tu boleto antes de salir.

Lleva saldo suficiente en tu Tarjeta MI.

Evita llevar automóvil.

Considera los tiempos de caminata desde los puntos autorizados.

Revisa las condiciones del clima antes de salir.

SSC desplegará operativo con más de 15 mil policías por México vs Ecuador

Con motivo del partido entre México y Ecuador del Mundial 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implementará un operativo especial de prevención, seguridad y vialidad que contempla el despliegue de más de 15 mil elementos policiacos en distintos puntos de la capital.

El dispositivo estará enfocado en garantizar la seguridad de aficionados, jugadores, cuerpos arbitrales, autoridades deportivas, turistas nacionales y extranjeros, tanto en el Estadio Ciudad de México como en los principales puntos de concentración de aficionados, como el FanFest del Zócalo y el corredor de Paseo de la Reforma.

Policías en el Estadio Ciudad de México

En las inmediaciones del estadio se desplegarán 7 mil 500 policías, quienes estarán encargados de realizar labores de vigilancia, apoyo en accesos y control vial.

Los elementos de Tránsito realizarán cortes y desvíos vehiculares en el perímetro conocido como la “Última Milla”, zona a la que únicamente podrán ingresar personas con boleto, vehículos acreditados y vecinos con autorización mediante Código QR emitido por la alcaldía Coyoacán.

Además, participarán elementos de la Policía Turística, Metropolitana, Montada, Policía Auxiliar y personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes brindarán atención en accesos, gradas y zonas de circulación dentro y fuera del inmueble.

Para facilitar el traslado de personas con movilidad limitada, cadetes de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México apoyarán con sillas de ruedas desde los puntos de descenso del transporte público hasta el estadio.

Habrá vigilancia especial en el Zócalo y Paseo de la Reforma

El FanFest instalado en el Zócalo capitalino contará con un despliegue de 3 mil 300 uniformados, quienes implementarán filtros de seguridad con revisiones visuales, inspección de bolsas y objetos voluminosos para evitar el ingreso de artículos que representen un riesgo.

Por su parte, en el corredor de Paseo de la Reforma se desplegarán 4 mil 200 policías, debido a la concentración de aficionados que acudirán a disfrutar del partido en las casi 60 pantallas gigantes y participar en los festejos posteriores al encuentro.

La SSC recordó que en los festivales futboleros y en el corredor de Reforma está prohibido el ingreso con bebidas alcohólicas, por lo que habrá revisiones preventivas para evitar su entrada.

El operativo también contará con presencia de autoridades federales como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte de la coordinación para el Mundial 2026.

México buscará avanzar en el Mundial 2026 ante Ecuador y el Estadio Ciudad de México será nuevamente el punto de reunión para miles de aficionados que quieren acompañar al Tri.

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