Resultados completos del Mundial 2026 hoy lunes 29 de junio

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Resultados del lunes 29 de junio 2026. Foto: Reuters

El Mundial 2026 continúa con la fase de dieciseisavos de final con cruces cerrados que han dejado equipos victoriosos y algunas sorpresas, como la victoria en penales de Paraguay ante Alemania y la remontada de Brasil.

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Brasil remonta y elimina a Japón

Brasil consiguió una clasificación agónica a los octavos de final del Mundial 2026 después de vencer 2-1 a Japón en un partido lleno de tensión. La selección asiática sorprendió al adelantarse en el marcador con un gol de Kaishu Sano al minuto 28, aprovechando un error en la salida brasileña.

La “Canarinha” reaccionó en la segunda mitad y encontró el empate por medio de Casemiro, quien apareció con un remate de cabeza para devolverle vida al conjunto dirigido por Carlo Ancelotti. Cuando parecía que el partido se iría al tiempo extra, Gabriel Martinelli apareció al minuto 95 para marcar el gol del triunfo y darle el pase a Brasil.

Con este resultado, Brasil mantiene su camino en el Mundial y avanza a los octavos de final, mientras Japón se despide del torneo después de quedarse muy cerca de conseguir una de las mayores sorpresas de la competencia.

Brasil enfrentará al ganador entre Noruega vs Costa de Marfil.

Tanda de penales dramática, Paraguay elimina a Alemania

Paraguay dio una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 al eliminar a Alemania en penales después de empatar 1-1 durante los 120 minutos en los dieciseisavos de final. El conjunto sudamericano compitió de tú a tú ante una de las potencias del torneo y llevó el partido hasta la definición desde los once pasos.

La “Albirroja” tomó ventaja antes del descanso con un gol de Julio Enciso, pero Alemania respondió en la segunda parte con un tanto de Kai Havertz para igualar el marcador. Los europeos tuvieron más oportunidades en el cierre del encuentro, aunque no lograron romper la resistencia paraguaya.

En la tanda de penales, en muerte súbita, Paraguay se impuso 4-3 y consiguió su boleto a los octavos de final, dejando fuera a Alemania, que llegaba como líder de su grupo y uno de los candidatos a pelear por el título.

Paraguay enfrentará al ganador de la llave entre Francia vs Suecia.

Países Bajos vs Marruecos

Países Bajos enfrenta a Marruecos en los dieciseisavos de final Mundial 2026 este lunes 29 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Monterrey.

Información en desarrollo…

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