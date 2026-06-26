¡Ecuador logra el milagro frente a Alemania! Daniel Noboa declara día feriado tras la victoria

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Ecuador ganó su pase a los dieciseisavos de final en el Mundial. Foto: Reuters|AFP

Ecuador ganó 2-1 a Alemania este jueves en el Mundial 2026, lo que lo deja oficialmente como el tercer clasificado de su grupo, ante esta alegría para los ecuatorianos, el presidente Daniel Noboa declaró, a través de su cuenta oficial de X, como día feriado el viernes 26 de junio.

El mandatario ecuatoriano agradeció a los jugadores y al cuerpo técnico. Además, resaltó que el equipo logró recuperarse a pesar de las vicisitudes.

“Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero. ¡Mañana, feriado! ¡Viva el Ecuador!”, señaló en su publicación.

Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero.



¡Mañana, feriado!



Viva el Ecuador. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 25, 2026

Noboa oficializa el día feriado por la victoria de Ecuador

De acuerdo con un comunicado oficial compartido a través de la cuenta de X de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, la medida quedó oficializada mediante el Decreto Ejecutivo N° 431, con lo que se suspendió la jornada laboral en Ecuador para el 26 de junio.

Según el documento, la medida se aplicará tanto para el sector público como para el sector privado, con carácter no recuperable.

El propósito es que los ecuatorianos puedan celebrar “un momento que llena de orgullo y unidad a todo el país”.

Asimismo, se subraya en el documento que el Gobierno garantizará la provisión de todos los servicios públicos durante ese día, por lo que las dependencias deberán disponer del personal mínimo para atender las necesidades de la colectividad.

Ecuador logró el milagro frente a Alemania

Claro Sports informó que Ecuador llegaba a este encuentro frente a Alemania con solo un punto, mientras que el conjunto alemán ya tenía asegurado su boleto a los dieciseisavos de final en el Mundial 2026.

El panorama se complicó apenas al minuto 2, cuando Leroy Sané abrió el marcador para Alemania, luego de una polémica falta sobre Pedro Vite que no fue señalada por el árbitro.

Sin embargo, el conjunto ecuatoriano empató el encuentro al minuto nueve gracias a un disparo de Nilson Angulo desde fuera del área, que terminó en el fondo de la red.

La anotación levantó el ánimo del equipo, y Ecuador comenzó a mostrar una mayor propuesta ofensiva, disputando cada balón dividido frente a la escuadra alemana.

Fue hasta el minuto 77 cuando Gonzalo Plata remató de cabeza un tiro de esquina que terminó por vencer al guardameta Manuel Neuer, sellando la victoria ecuatoriana.

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