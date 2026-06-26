Resultados completos del Mundial 2026, hoy jueves 25 de junio

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Resultados del Mundial jueves 25 de junio. Foto: Reuters

El Mundial 2026 continúa con su camino y la fase de grupos entra en su etapa definitiva, por lo que cada partido se vuelve clave para conocer a las selecciones que conseguirán su boleto a los dieciseisavos de final. Es por eso que te compartimos los resultados de la tercera jornada correspondiente a los Grupos D, E y F.

Sigue toda la información y los resultados de la justa mundialista a través de Claro Sports.

Costa de Marfil vence a Curazao y avanza

Costa de Marfil consiguió una victoria de 2-0 ante Curazao en la última jornada del Grupo E, resultado que le permitió avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

El conjunto africano se adelantó con un gol de Nicolas Pépé y terminó asegurando los tres puntos para quedarse con un lugar en la siguiente fase.

Curazao cerró su histórica participación en el torneo con un punto y quedó eliminado, mientras que Costa de Marfil y Alemania lograron avanzar dentro del sector.

Ecuador sorprende a Alemania y consigue la clasificación

Ecuador logró una victoria de 2-1 sobre Alemania en un partido clave del Grupo E, la Tri consiguió el resultado que necesitaba para mantenerse con vida y terminó avanzando como uno de los mejores terceros lugares del Mundial 2026.

Alemania, que ya tenía asegurado su lugar en la siguiente ronda antes del encuentro, cerró la fase de grupos con una derrota pero mantuvo su clasificación.

Túnez y Países Bajos buscan cerrar su grupo

Túnez y Países Bajos se enfrentaron en la última jornada del Grupo F. El duelo fue importante para los europeos ya que definieron su primer lugar.

El marcador terminó 3-1 en favor de Países Bajos, por lo que Túnez se despide del torneo con otra derrota.

Japón y Suecia definen su futuro

Japón y Suecia disputaron su último partido de la fase de grupos en el Grupo F, ambas selecciones llegaban con la mira puesta en asegurar su clasificación.

El marcador quedó 1-1 con un gol de Daizen Maeda al 56′ para los asiáticos y la igualada para Anthony Elanga al 62. Con este marcador Japón avanza como segundo de grupo, mientras que Suecia esperará ser uno de los mejores terceros.

Turquía y Estados Unidos cierran el Grupo D

Turquía y Estados Unidos se medirán en la última jornada del Grupo D. El equipo estadounidense busca confirmar su clasificación, mientras que Turquía ya está eliminada del torneo.

Paraguay y Australia van por el pase

Paraguay y Australia también definirán su futuro en el Mundial 2026 cuando se enfrenten en la última jornada del Grupo D. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar para pelear por un lugar en los dieciseisavos de final.

Los dos juegos comenzarán en punto de las 20:00 horas, tiempo del Centro de México.

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