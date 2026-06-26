Muere esposa del futbolista Héctor Bello tras los terremotos en Venezuela; “me dejaste solito con nuestra hija”

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Hallaron viva a su hija entre los escombros. Foto: Facebook Cumaná de Campeones

Héctor Bello, futbolista venezolano, confirmó a través de redes sociales la muerte de su esposa, Andrea, tras los terremotos que sacudieron a Venezuela este miércoles.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer fue localizada sin vida entre los escombros del edificio donde vivía la familia. En tanto, Alana, su hija de poco más de un año, logró sobrevivir a la tragedia.

La tragedia que conmociona al futbol venezolano

La historia del jugador se ha viralizado en redes sociales por las circunstancias en las que ocurrió la tragedia.

Según el medio La Prensa de Monagas, Andrea habría protegido con su cuerpo a la bebé durante el colapso del inmueble, en un intento por salvarle la vida.

Mensajes de dolor en redes sociales

Tras confirmarse el fallecimiento, el futbolista ha compartido distintos mensajes a través de historias de Instagram, donde expresó el profundo dolor que atraviesa.

“Me dejaste solito con nuestra hija”, escribió junto a una imagen familiar tomada en una temporada decembrina, junto al árbol de Navidad.

En otra publicación, el jugador cuestionó cómo explicarle a su hija la pérdida de su madre, quien, dijo, habría dado la vida para salvarla.

“Resiste, que ya voy”: el mensaje del futbolista

Héctor Bello también ha compartido mensajes dirigidos a su suegra, a quien aseguró que no dejará sola en este proceso.

“Resiste, que ya voy”, escribió en otra de sus historias, sin dar detalles sobre su ubicación, ya que se especula que no se encuentra en el país.

Además, expresó su deseo de reunirse con su hija lo antes posible, a quien describió como “solita” tras la tragedia.

Una historia que ha generado conmoción

La sección de comentarios en el perfil del futbolista se ha llenado de mensajes de apoyo y condolencias por parte de aficionados y usuarios de redes sociales.

El equipo Cumaná de Campeones, dedicó unas palabras para el defensa central que, según Transfermarkt, al momento se encuentra sin equipo.

“Lamentamos informar que la pareja del futbolista Cumanes Héctor Bello “Kike”, fue encontrada muerta entre los escombros tras el terremoto que sacudió al país en la tarde-noche de ayer. Su hija sí logró sobrevivir al derrumbe en el edificio donde residía toda la familia. Todo el estado Sucre y todo el gremio futbolístico te abraza y te acompaña con respeto y solidaridad, esperando que encuentres serenidad en medio de la tristeza”, escribió la institución en su publicación.

La tarde del miércoles 24 de junio de 2026, un par de terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela. El primer sismo tuvo su origen en San Felipe, Venezuela, un minuto después, ocurrió el segundo, que también afectó al país, esta vez con origen en Yumare, a pocos metros de distancia del epicentro del primero.

Al momento, se reportan 188 muertes y mil 520 personas heridas.

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