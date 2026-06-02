La foto oficial de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026; ¿qué número usará cada jugador?

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La sesión fue en el Museo Nacional de Antropología. Foto: @miseleccionmx

La Selección Mexicana de Futbol compartió la foto oficial del equipo este martes 2 de junio a nueve días del arranque del Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La sesión se llevó a cabo en las instalaciones del Museo Nacional de Antropología y en ella participaron los 26 jugadores convocados por el director técnico nacional Javier Aguirre.

La sesión fue en el Museo Nacional de Antropología. Foto: @miseleccionmx

La fotografía se tomó frente a la Piedra del Sol, un imponente monolito mexica de basalto de más de 24 toneladas y una de las piezas más emblemáticas del patrimonio cultural de México.

Una muestra de esto es que dicha pieza está plasmada en la playera verde con la que el conjunto nacional inaugurará la Copa del Mundo el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Azteca, donde enfrentará a su similar de Sudáfrica.

Fotografía oficial de la Selección Mexicana: ¿qué número usará cada jugador?

Los futbolistas acudieron al museo vestidos de gala, luciendo zapatos cafés, un traje oscuro, camisa blanca y una corbata color verde bandera.

Sin embargo, en otra de las fotografías, cada uno de ellos posó mostrando el jersey y el número que portarán para la justa mundialista:

Raúl Rangel Jorge Sánchez César Montes Edson Álvarez Johan Vásquez Erik Lira Luis Romo Álvaro Fidalgo Raúl Jiménez Alexis Vega Santiago Gimenez Carlos Acevedo Guillermo Ochoa Armando González Israel Reyes Julián Quiñones Orbelín Pineda Obed Vargas Gilberto Mora Mateo Chávez César Huerta Guillermo Martínez Jesús Gallardo Luis Chávez Roberto Alvarado Brian Gutiérrez

La visita de la delegación de la Federación Mexicana de Futbol fue encabezada por:

Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF

Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Nacionales Varoniles

También participaron integrantes del cuerpo técnico.

Además de la sesión fotográfica, los jugadores realizaron un recorrido por algunas de las salas más representativas del recinto.

Los números oficiales de nuestra Selección para la Copa Mundial de la FIFA 2026. 🏆🇲🇽#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/4kk4LvkeZY — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 2, 2026

Recorrido por el Museo Nacional de Antropología

La Selección Nacional visitó la Sala Mexica, donde conoció piezas relacionadas con el juego de pelota, considerado una de las expresiones deportivas más representativas de las culturas originarias de México.

También observaron el Teocalli de la Guerra Sagrada, monolito que contiene una de las representaciones más antiguas de la fundación de México-Tenochtitlan y del símbolo del águila sobre el nopal que forma parte del Escudo Nacional.

La visita concluyó en “El Paraguas”, uno de los espacios más emblemáticos del museo, en una actividad que permitió acercar a los seleccionados a algunos de los símbolos históricos y culturales más representativos de México antes de su participación en el Mundial 2026.

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