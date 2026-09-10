Rafael Márquez ofrece sus primeras palabras como DT de México: “Los aficionados se sentirán orgullosos”

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Presentan a Rafael Márquez en la Selección Mexicana | Foto: AFP

La Selección Nacional de México presentó oficialmente a Rafael Márquez como entrenador del Tricolor rumbo al ciclo mundialista de 2030. Aunque ya se había anunciado la llegada del apodado “Kaiser de Zamora“, este jueves 10 de septiembre fue presentado oficialmente y adelantó que la afición se sentirá orgullosa de su equipo.

El exjugador del FC Barcelona se presentó en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Ciudad de México junto a su cuerpo técnico, que incluye a Juan Manuel Lillo, Andrés Guardado, Vidal Paloma, Xabier Mancisidor y Pol Lorente.

RAFA MÁRQUEZ YA SE PUSO LA VERDE😍🇲🇽



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Las primeras palabras de Rafael Márquez como DT de México

El nuevo director técnico de la Selección Mexicana finalmente se puso la indumentaria tricolor y aseguró sentirte ilusionado de tomar el cargo que le pertenecía a Javier “Vasco” Aguirre.

“Muy contento, muy feliz e ilusionado de tomar esta responsabilidad. Cuando me propusieron venir y que se haya hecho realidad me ilusionó desde el primer momento”. Rafael Márquez

"NO SABEN LO QUE HE PASADO PARA TENER ESTAS COSAS BUENAS, si contáramos todo lo que pasó, lo que sufrimos… Creo que las cosas malas también me han traído acá. Estoy muy feliz y nervioso por ya estar en la cancha"



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Además, aseguró tener un gran sabor de boca tras trabajar como auxiliar de Javier Aguirre, por lo que se mostró confiado en poder hacer crecer a la Selección Mexicana y dar continuidad al proyecto.

“He vivido una carrera extraordinaria como jugador y ahora, con la responsabilidad que tengo, estoy muy contento. Es una nueva etapa y estoy muy feliz, estoy nervioso también de transmitirle a los jugadores. Muy ilusionado“, agregó.

Márquez también adelantó que en el futuro también podrían avecinarse momentos desagradables, pero se mostró dispuesto a aprender de los errores para avanzar en su aventura como entrenador de México.

¿Cuáles serán sus prioridades como DT del Tricolor?

Rafael Márquez aseguró que su prioridad como entrenador de la Selección Mexicana es consumar una identidad con la que los aficionados se puedan sentir orgullosos.

Para ello, aseguró que los futbolistas serán fundamentales. Al respecto, aseguró que sus seleccionados deberán tener disposición absoluta, así como entrega total en sus respectivos clubes.

“Es importante que se genere más competencia, que quieran venir. Queremos sacar lo mejor de ellos y potenciar al jugador mexicano para tener un mejor nivel“, dijo el nuevo entrenador de México.

Por otro lado, Márquez reconoció que buscará transmitir lo que representa la Selección Nacional a las categorías inferiores y también tratará de fortalecer los procesos de los jóvenes talentos nacionales con miras al equipo mayor.

“El Kaiser” también aseguró que buscará impregnar disciplina en los futbolistas, siguiendo el ejemplo de Javier Aguirre en su última etapa en los banquillos aztecas.

"La disciplina no quedará fuera en este nuevo proceso, es un valor que los seleccionados deben cumplir"



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Dulio Davino, director deportivo de la Selección Mayor Varonil, precisó que el principal objetivo será mantenerse como la principal selección de la CONCACAF y que los aficionados se sientan identificados con el equipo.

Rafael Márquez detalla su proyecto rumbo a 2030

En conferencia de prensa, Rafael Márquez también reconoció que se elevará la exigencia con los clubes del futbol mexicano para potencializar a los futbolistas como deportistas y como personas.

“Queremos estar en línea con los clubes para que el jugador alcance su mejor potencial, esto va a ayudarles a tener mejor nivel en la selección”. Rafael Márquez

Rafael Márquez, nuevo DT de la Selección Mexicana | Foto: AFP

Por otro lado, adelantó que su equipo nacional se caracterizará por valentía y competencia. “La gente se va a sentir orgullosa de su selección, de que den el máximo y siempre traten de competir, sea quien sea“, dijo.

Con respecto a su estilo de juego, adelantó que se van a tomar los preceptos de la gestión pasada, pero reconoció que existe un margen de mejora para los próximos años, basándose en los líderes que encontró en los vestuarios.

Y se confesó contento por la conformación de su cuerpo técnico, definiéndolo como un grupo capaz, con experiencia al más alto nivel y con calidez humana.

“Cuando les platiqué del propyecto, inmediatamente se interesaron. En cada puesto estoy muy bien acompañado, me van a ayudar mucho a tener progresión y a potencializar al futbol mexicano“, dijo.

Rafael Márquez buscará llevar a sus jugadores a Europa

Tras el Mundial de 2026, solo Armando “Hormiga” González logró emigrar de la Liga MX a Europa, por lo que Rafael Márquez se comprometió a potenciar a sus futbolistas para llevarlos a cumplir el sueño europeo.

“Con el apoyo de mi equipo, brindaré mi máximo para hacer que el jugador sea más visible y pueda llegar a Europa“, aseguró Rafael Márquez en conferencia de prensa.

Presentan al nuevo cuerpo técnico de la Selección Mexicana

Además de la presentación de Rafael Márquez como entrenador nacional, el CAR de la Ciudad de México también fue el marco de la presentación oficial de:

Juan Manuel Lillo – Auxiliar técnico

– Auxiliar técnico Andrés Guardado – Auxiliar técnico

– Auxiliar técnico Vidal Paloma – Auxiliar técnico

– Auxiliar técnico Xabier Mancisidor – Encargado de porteros

– Encargado de porteros Pol Lorente – Preparador físico

"TODO FUE MUY NATURAL, nada difícil fue convencer a mi cuerpo técnico. Me siento satisfecho, nos complementamos todos"👏



Rafael Márquez llena de elogios a su cuerpo técnico para este proceso pic.twitter.com/DQFdypsslM — Claro Sports (@ClaroSports) September 10, 2026

Dulio Davino se mostró ilusionado por el nuevo proceso en Selección Nacional. “No es un nuevo comienzo, tres personas del cuerpo técnico ya conocían el proyecto. Estoy muy entusiasmado, esperamos cosas buenas“.

Además, señaló: “Ellos complementan muy bien a Rafa. No se trata de un entrenador, sino de un equipo de trabajo al frente de un equipo de futbol“.

Rafael Márquez reconoció que elegir a su cuerpo técnico fue natural y dijo que “Dios puso todo en su camino”, debido a que se complementa con cada uno de su equipo de trabajo.

“Van a aportar muchísimo para lo que queremos. Esto es para beneficiar al futbol mexicano y eso es lo que queremos todos, con gente del máximo nivel. Los vamos a aprovechar“, remató el excapitán mexicano.

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