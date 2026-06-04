EE. UU. desea que no participemos en el Mundial 2026: embajador de Irán en México

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La política amenaza con ensombrecer la máxima fiesta del futbol. Irán, que disputará sus partidos de la fase de grupos en Los Ángeles y Seattle, enfrenta incertidumbre ante la falta de visas para jugadores y cuerpo técnico.

En exclusiva para UnoTV, el embajador iraní en México afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca impedir la participación de la selección de su país.

“Quiero decir que Estados Unidos desea que Irán no participe… el propio Donald Trump hace algunos meses publicó un tuit y dijo que Estados Unidos no sería un lugar para los iraníes”

Abolfazl Pasandideh / embajador de Irán

De acuerdo con el reglamento de la FIFA para el Mundial 2026, una selección clasificada que no se presente a disputar sus partidos perderá por marcador de 3-0, será eliminada de la competencia y podría enfrentar multas de entre 275 mil y 550 mil euros.

Además, la federación correspondiente deberá devolver los recursos recibidos para su preparación y participación en el torneo. Dependiendo de la etapa en que ocurra la inasistencia, la FIFA también podría designar un equipo sustituto. Ante este escenario, la nación persa mantiene la esperanza de que el organismo garantice su participación en la Copa del Mundo.

“La FIFA ha hecho todo lo que pueda hacer en este caso, para que nuestra selección pueda participar en el Mundial y desde cerca hemos estado atestiguando cómo han hecho todo para que podamos participar”

Abolfazl Pasandideh / embajador de Irán

Sin embargo, el representante de Irán en México aseguró que la FIFA no les ha dado a conocer dichos lineamientos.

“No, de hecho, FIFA no ha entrado en estos juegos, así que siempre está seguro de participar, porque Irán por su parte ha estado seguro de que va a participar y que no hemos dado en ningún momento esta posibilidad de que no vayamos a participar, la FIFA por su parte están seguros de que van a hacer todo por su parte para que nuestra selección juegue” Abolfazl Pasandideh / embajador de Irán

Para el embajador Abolfazl Pasandideh, mantenerse dentro de los lineamientos establecidos y evitar confrontaciones permitirá que puedan disputar la justa mundialista.



“Estamos dispuestos a obedecer todas las directrices de la FIFA, entonces la FIFA no tiene ninguna excusa para imponer multas contra nosotros, las multas ocurren cuando nosotros no estamos dispuestos a jugar y que no estamos dispuestos a participar en la cancha”

Abolfazl Pasandideh / embajador de Irán

Y aunque no se desaniman y están convencidos de que los visados llegarán en el último momento, Irán apuesta por la diplomacia con el gobierno de Trump y pide dejar de lado los intereses políticos.

“Yo creo que, en lugar de pensar en los planes alternativos, debemos invitar, pedir a Estados Unidos, para que use la oportunidad de este Mundial para impulsar la paz a nivel global… de hecho, el deporte debería cuadrar para buscar la paz en el caso de los conflictos políticos, o sea que el deporte sea parte de la política”

Abolfazl Pasandideh / embajador de Irán

La selección iraní llegará a Tijuana el próximo domingo a la medianoche. Mientras la incertidumbre persiste y la política amenaza con colarse a la cancha, la nación persa confía en que el balón ruede por encima de los conflictos bélicos.

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