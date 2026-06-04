Guillermo Almada llega a CDMX y alimenta rumores para dirigir a América

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Estaría a unos detalles de firmar con el equipo, señalan. Foto: AFP/Archivo

Guillermo Almada ya está en la Ciudad de México, el entrenador uruguayo, señalado como el principal candidato para sustituir a André Jardine en el banquillo del América, fue captado a su llegada al Aeropuerto Internacional de la CDMX.

La imagen fue difundida por Claro Sports, medio que aseguró que el estratega se encuentra a unos detalles de convertirse en el nuevo director técnico de las Águilas.

“¡Ya está en México! Así captaron nuestras cámaras a Guillermo Almada en el Aeropuerto de la CDMX; el uruguayo está a una firma de ser nuevo DT del América”, publicó el medio en su cuenta de X.

¡YA ESTÁ EN MÉXICO!📸



Así captaron nuestras cámaras a Guillermo Almada en el Aeropuerto de la CDMX, el uruguayo está a una firma de ser nuevo DT del América🔥🦅 pic.twitter.com/mOmTI7SPPo — Claro Sports (@ClaroSports) June 3, 2026

Aunque el club todavía no hace oficial su contratación, la presencia de Almada en la capital del país representa un avance importante en el proceso para definir al entrenador que encabezará el nuevo proyecto deportivo azulcrema.

A detalle, ¿quién es Guillermo Almada?

Guillermo Almada nació el 18 de junio de 1969 en Montevideo, Uruguay. Antes de convertirse en entrenador desarrolló una carrera como futbolista profesional, principalmente como mediocampista, con pasos por clubes de Uruguay, Colombia, Chile y Guatemala.

Su carrera como entrenador comenzó en 2009 con Tacuarembó, en Uruguay, pero fue con River Plate de Montevideo donde empezó a llamar la atención por el estilo ofensivo de sus equipos y por el desarrollo de jóvenes talentos.

Posteriormente dirigió al Barcelona Sporting Club de Ecuador, donde conquistó el campeonato nacional en 2016 y llevó al equipo hasta las semifinales de la Copa Libertadores en 2017, una actuación que fortaleció su reputación a nivel internacional.

En 2019 llegó al futbol mexicano para dirigir a Santos Laguna. Con los Guerreros alcanzó una final de Liga MX y consolidó una propuesta basada en la intensidad, la presión alta y el protagonismo ofensivo.

Su etapa más exitosa en nuestro país llegó con Pachuca. Bajo su dirección, los Tuzos conquistaron el torneo Apertura 2022 de la Liga MX y la Liga de Campeones de la Concacaf en 2024, resultado que les permitió disputar competencias internacionales organizadas por la FIFA.

Tras su salida de Pachuca en 2025, Almada tuvo un breve paso por el futbol español con el Real Valladolid y posteriormente con el Real Oviedo.

Además de sus títulos, Guillermo Almada es reconocido por impulsar futbolistas jóvenes, apostar por un juego ofensivo y construir proyectos deportivos a largo plazo, características que lo han convertido en uno de los entrenadores más cotizados del futbol mexicano.

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