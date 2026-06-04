Oficial: André Jardine deja al América; ¿Guillermo Almada será su reemplazo?

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Jardine deja al América, ¿Almada será el reemplazo? Foto: AFP

El Club América anunció oficialmente la salida de André Jardine, poniendo fin a una de las etapas más exitosas en la historia reciente de la institución, el equipo lo dio a conocer través de un comunicado en el que informaron que, tras diversas reuniones, el estratega brasileño y la directiva acordaron de mutuo acuerdo concluir su relación laboral.

La noticia marca el cierre de un ciclo exitoso para el América, pues apenas en tres años, Jardine llevó al América a conquistar seis títulos, entre ellos un histórico tricampeonato de Liga MX que reafirmó al club como el máximo ganador del futbol mexicano.

“El Club reconoce ampliamente la dedicación, el compromiso y el trabajo desarrollado por André y su equipo de trabajo en la consecución de múltiples éxitos que quedarán marcados en la historia del América”, señaló la institución en el comunicado difundido este 3 de junio.

Bajo el mando del técnico brasileño, las Águilas conquistaron los campeonatos de Liga MX del Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024. A estos logros se sumaron el Campeón de Campeones 2024, la Supercopa MX 2024 y la Campeones Cup 2024.

Además de los títulos obtenidos, Jardine se convirtió en el entrenador más exitoso en la historia del club al conseguir seis campeonatos en sus primeros 100 partidos al frente del equipo, una marca que lo colocó entre los técnicos más importantes que han pasado por la institución.

La directiva azulcrema agradeció el trabajo realizado por el brasileño y le deseó éxito en los proyectos que emprenda a partir de ahora.

Guillermo Almada sería el principal candidato para sustituir a Jardine

Con la salida de Jardine confirmada, la atención se centra ahora en quién será el encargado de liderar al América en una nueva etapa. Aunque el club todavía no ha hecho oficial el nombramiento de un nuevo entrenador, el nombre de Guillermo Almada ha tomado fuerza en las últimas horas.

De acuerdo con información de Claro Sports, el técnico uruguayo sería el principal candidato para convertirse en el nuevo estratega azulcrema y tomar las riendas del equipo.

Claro Sports captó al entrenador en el Aeropuerto de la CDMX llegando para firmar con el América, por lo que sería presentado en las próximas horas.

¡YA ESTÁ EN MÉXICO!📸



Así captaron nuestras cámaras a Guillermo Almada en el Aeropuerto de la CDMX, el uruguayo está a una firma de ser nuevo DT del América🔥🦅 pic.twitter.com/mOmTI7SPPo — Claro Sports (@ClaroSports) June 3, 2026

Almada llegaría respaldado por una trayectoria destacada en el futbol mexicano, durante su etapa con Pachuca construyó un equipo competitivo y con identidad propia, basado en una propuesta ofensiva, intensa y enfocada en el desarrollo de jóvenes talentos.

Su trabajo rindió frutos con la obtención del título del Apertura 2022, cuando los Tuzos derrotaron al Toluca en la final. Posteriormente, el estratega también condujo al conjunto hidalguense a conquistar la Copa de Campeones de la Concacaf 2024, consolidándose como uno de los técnicos más exitosos del continente.

Por el momento, ni el América ni Guillermo Almada han confirmado oficialmente un acuerdo. Sin embargo, los reportes apuntan a que el uruguayo es la opción mejor posicionada para ocupar un banquillo que quedó vacante tras el fin de la era de André Jardine.