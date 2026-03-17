Mazatlán vs Cruz Azul: fecha, hora y favorito de la IA para el partido de la Jornada 12

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Mazatlán recibe al Cruz Azul en la Jornada 12. Foto: AFP

La Liga MX continúa con la recta media del Clausura 2026 y uno de los partidos atractivos del calendario será el duelo entre Mazatlán FC y Cruz Azul. La Máquina llega como uno de los equipos más sólidos del torneo, mientras que los sinaloenses intentarán aprovechar la localía para sumar puntos importantes.

El encuentro se disputará en el Estadio El Encanto, casa del conjunto mazatleco, donde los dirigidos por Sergio Bueno buscarán frenar al líder del campeonato.

¿Cuándo y a qué hora juegan Mazatlán vs Cruz Azul?

Fecha y hora del Mazatlán vs. Cruz Azul ¿Cuándo? Viernes 20 de marzo de 2026

Viernes 20 de marzo de 2026 ¿A qué hora? 21:00 horas (tiempo del centro de México)

21:00 horas (tiempo del centro de México) ¿En dónde? Estadio El Encanto, Mazatlán

Estadio El Encanto, Mazatlán ¿Dónde verlo? TV Azteca

Así llega Mazatlán

Mazatlán ha tenido un torneo irregular y busca escalar posiciones en la tabla, actualmente está en el puesto 16. El equipo dirigido por Sergio intenta cerrar de buena manera lo que sería el último torneo del equipo tras el cambio de franquicia por parte del Atlante.

Los sinaloenses suelen apostar por un juego intenso cuando actúan como locales, donde buscan sacar ventaja del clima y de la presión de su afición. Sin embargo, el equipo ha tenido dificultades para mantener regularidad en el torneo, lo que los obliga a sumar puntos si quieren mantenerse en la pelea por los puestos de repechaje.

Así llega Cruz Azul

Por su parte, Cruz Azul, dirigido por el argentino Nicolás Larcamón, ha sido uno de los equipos más consistentes del campeonato, marchan en el primer lugar y se mantienen con un buen paso.

La Máquina cuenta con una base sólida en su plantel, con futbolistas como Erik Lira, Carlos Rodríguez, el portero Andrés Gudiño y Palavecino, se mantienen como las piezas clave en el funcionamiento del equipo.

El buen momento colectivo ha convertido al conjunto celeste en uno de los favoritos para pelear por el título, gracias a su equilibrio entre defensa y ataque.

¿Quién es favorito según la IA?

El análisis estadístico basado en rendimiento reciente, posición en la tabla y plantillas coloca a Cruz Azul como el favorito para llevarse los tres puntos.

Probabilidades estimadas:

Cruz Azul: 55%

Empate: 25%

Mazatlán: 20%

Posible marcador según la IA

Mazatlán 1-2 Cruz Azul

Alternativa: Mazatlán 0-2 Cruz Azul

Mazatlán intentará hacerse fuerte en casa para sumar puntos clave en el Clausura 2026, pero enfrente tendrá a un Cruz Azul que llega como uno de los equipos más en forma del torneo. La Máquina buscará confirmar su buen momento y mantenerse en la parte alta de la tabla en un duelo que promete intensidad en el puerto sinaloense.

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