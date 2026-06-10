¡El escenario está listo! FIFA confirma los artistas que inaugurarán el Mundial 2026 en México, EE. UU. y Canadá

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Artistas latinos participarán en la inauguración del Mundial 2026. Cortesía: FIFA

El Mundial 2026 tendrá tres ceremonias de inauguración llenas de música y estrellas internacionales el próximo 11 y 12 de junio. Con el escenario listo, la página oficial de la FIFA confirmó a los artistas que se presentarán en los eventos, los cuales prometen un espectáculo lleno de sonido, color y cultura en los tres países anfitriones.

Las ceremonias, celebradas en cada una de las sedes, marcarán el inicio del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, en una edición histórica que unirá a millones de aficionados alrededor del planeta.

La primera de ellas se llevará a cabo en México.

The world’s stage is set in Mexico, where the journey begins 🇲🇽



The world comes alive as football, music and culture spark the start of the #FIFAWorldCup 🏆🎶🎆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 8, 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que las ceremonias de apertura reflejarán la identidad de cada país anfitrión y la unión que representa el futbol.

“La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos. Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias unirán la música, la cultura y el futbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo”, expresó.

Ceremonia de inauguración en México

El espectáculo en México, el primero de las tres ceremonias de inauguración, comenzará 90 minutos antes del partido inaugural y contará con la participación de algunas de las voces latinas más reconocidas de la industria musical en español.

Entre los artistas confirmados que darán vida al Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se encuentran:

Alejandro Fernández

Los Ángeles Azules

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Maná

Tyla

Esta ceremonia inaugural arrancará a las 11:30 horas, en el Estadio Ciudad de México (anteriormente Estadio Azteca), recinto que hará historia al convertirse en el primero en albergar tres ediciones del Mundial.

La organización informó que los aficionados tendrán un papel clave dentro del espectáculo, por lo que recomendó llegar temprano al estadio.

Las puertas abrirán cuatro horas antes del silbatazo inicial y habrá activaciones especiales, así como experiencias previas al encuentro.

En el partido inaugural, la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica ante miles de aficionados y millones de espectadores alrededor del mundo.

Ceremonia de inauguración en EE. UU.

El evento programado en Estados Unidos se llevará a cabo el viernes 12 de junio. Se ha confirmado la presencia de artistas internacionales, aunque dejaron ver que habrá más sorpresas que se unirán al show.

Anitta

Katy Perry

Lisa

Rema

Tyla

The world’s game reaches its biggest stage in the USA 🇺🇸



The United States takes centre stage as football, music, and culture ignite the #FIFAWorldCup 🏆🎶🎆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 9, 2026

El viernes 12 de junio, Estados Unidos dará la bienvenida al mundo desde Los Ángeles con una de las ceremonias de apertura más ambiciosas en la historia del torneo.

El espectáculo en el Estadio de Los Ángeles marcará el inicio de un verano histórico de futbol en territorio estadounidense, acompañado de música, cultura y entretenimiento.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que el evento reflejará la diversidad cultural de Estados Unidos y el poder de la música para unir a millones de personas. La producción estará a cargo de Balich Wonder Studio, que preparará un espectáculo con actuaciones en vivo, imágenes impactantes y una narrativa enfocada en la identidad.

La ceremonia comenzará 90 minutos antes del inicio del partido entre Estados Unidos y Paraguay, programado para el 12 de junio a las 16:30 horas, tiempo local. Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes para que los aficionados disfruten de actividades especiales, experiencias interactivas y entretenimiento previo al encuentro.

La ceremonia inaugural de Canadá

Para el caso de Canadá, cuya ceremonia inaugural será el 12 de junio, también se cuenta con estrellas confirmadas que animarán el arranque de los partidos en su territorio inspirado en las comunidades y culturas que forman parte del país.

Alanis Morissette

Alessia Cara

Elyanna

Jessie Reyez

Michael Bublé

Nora Fatehi

Sanjoy

Vegedream

William Prince

A historic Canadian Opening Ceremony 🇨🇦



Where cultures connect, Canada shines as football and music unite the world for the #FIFAWorldCup 🏆🎶🎆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 8, 2026

Luego de ello, el primer partido arrancará en Toronto a las 13:30 horas, tiempo local, en el Estadio de Toronto, como parte de las celebraciones inaugurales del torneo.

La producción estará a cargo de Balich Wonder Studio, que desarrollará una narrativa visual centrada en la identidad canadiense. La FIFA explicó que el trofeo del Mundial será reinterpretado como un mosaico que simboliza a las personas, culturas y comunidades que definen a la nación.

Infantino, aseguró que la ceremonia mostrará al mundo una celebración “genuinamente canadiense” conectada con la historia que también se desarrollará en México y Estados Unidos.

La ceremonia también comenzará 90 minutos antes del partido inaugural, en este caso entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, encuentro que marcará el primer juego de la selección nacional masculina canadiense en un Mundial disputado en suelo canadiense. Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes para que los aficionados disfruten de actividades especiales, premios y entretenimiento previo al partido.

El Mundial 2026 contará con 104 partidos distribuidos en 16 ciudades sede y culminará el próximo 19 de julio en el New York, New Jersey Stadium.

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