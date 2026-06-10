“No perdimos”: dueños de palcos acusan desacato de FIFA y mantienen batalla legal rumbo al Mundial

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Aunque una resolución judicial dejó sin efectos las medidas precautorias que permitían a propietarios de palcos y plateas ingresar alimentos, bebidas y vehículos al Estadio Ciudad de México durante el Mundial, la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas asegura que el litigio está lejos de terminar.

En entrevista para A las Nueve en Uno, Roberto Ruano, secretario de la organización, afirmó que legalmente no han perdido y acusó a FIFA y a la administración del estadio de incurrir en desacato.

Ruano sostuvo que los abogados de la asociación ya promovieron acciones ante los juzgados al considerar que las medidas que ellos obtuvieron siguen vigentes y provienen de una instancia distinta a la señalada en los recursos promovidos por FIFA y el estadio.

“Legalmente no perdimos”, sostiene Roberto Ruano

Durante la entrevista, el representante de los palcohabientes rechazó que la resolución judicial represente una derrota definitiva para la asociación.

“Legalmente no perdimos, al revés”, afirmó Ruano, quien adelantó que los abogados ya impulsan medidas relacionadas con el presunto desacato en el que habrían incurrido representantes de FIFA y del Estadio Ciudad de México.

Incluso señaló que en las próximas horas esperan una respuesta judicial y que la asociación emitirá un comunicado para informar los siguientes pasos del proceso.

Asociación representa miles de lugares en el estadio

Ruano detalló que el universo de propietarios comprende cerca de 700 palcos y 8 mil plateas, lo que equivale aproximadamente a 15 mil lugares dentro del inmueble.

Según explicó, la asociación agrupa alrededor del 40% de ese total y, dentro de ese grupo, entre 60 y 65% decidió sumarse a la demanda de manera voluntaria.

Los números de la disputa

Cerca de 700 palcos involucrados

Alrededor de 8 mil plateas

Aproximadamente 15 mil lugares en total

La asociación representa cerca del 40% de los propietarios

Entre 60% y 65% de los afiliados participó en la demanda

“Es posible que mañana no podamos ingresar”

Pese a insistir en que la batalla legal continúa, Ruano reconoció que existe la posibilidad de que los propietarios no puedan acceder bajo las condiciones que reclaman.

“Es probable que sí, mañana no podamos ingresar”, señaló durante la conversación, aunque aclaró que el objetivo principal de la asociación va más allá de los partidos del Mundial.

De acuerdo con el representante, la principal inconformidad se centra en el nuevo reglamento que busca aplicarse a los titulares de palcos y plateas durante los años que aún permanecen vigentes los contratos de uso.

La preocupación va más allá del Mundial

Ruano aseguró que una de las disposiciones que más preocupa a los propietarios es la relacionada con el acceso al inmueble y las condiciones de uso futuras.

También cuestionó una cláusula que, según explicó, permitiría al estadio reservarse el derecho de admisión para determinados eventos, pese a que los contratos establecen acceso a todos ellos.

El representante sostuvo que aceptar nuevas condiciones implicaría modificar acuerdos que, según la asociación, siguen vigentes y deben respetarse.

Qué resolvió el juez sobre alimentos, bebidas y vehículos

La controversia se intensificó luego de que una resolución judicial dejara sin efectos las medidas precautorias concedidas previamente a la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas.

Con ello, los propietarios deberán sujetarse a la reglamentación prevista para la Copa del Mundo, por lo que no podrán ingresar alimentos, bebidas ni vehículos al Estadio Ciudad de México durante los encuentros del torneo. Asimismo, la organización mundialista y la administración del inmueble mantendrán la aplicación de las normas establecidas para la operación del evento.

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