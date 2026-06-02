¿Cómo conseguir la Tarjeta de Movilidad Integrada edición especial del Mundial? Lugares, fechas, precios y diseño

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La tarjeta MI edición especial por el Mundial 2026 | Fotos: Cuartoscuro – IA

El Gobierno de la Ciudad de México anunció el pasado 13 de abril el lanzamiento de una tarjeta de Movilidad Integrada (MI) edición especial por el Mundial 2026. Dicha tarjeta es compatible con el Metro, Metrobús, Cablebús, Tren Ligero y Ecobici, según informó la Autoridad del Centro Histórico en sus redes sociales.

Este lunes 1 de junio, a 10 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA, se dio a conocer que la tarjeta MI edición especial también servirá para los usuarios que hagan uso del servicio “Park & Ride” y “Ride” para acercarse al Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) durante los partidos mundialistas.

¿Dónde conseguir la tarjeta MI edición especial del Mundial 2026?

Este 1 de junio, Héctor Ulises García Nieto, titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, explicó que los usuarios de Park & Ride y Ride necesitarán su tarjeta MI edición especial que se podrá comprar con efectivo en los puntos de abordaje.

“Si uno utiliza el viaje y no tiene tarjeta, ahí mismo se le otorga, se le carga o de manera digital o física, si ya tiene una anterior o esta si la quiere comprar a través de la app Ciudad de México o Mercado Pago“, explicó el funcionario.

La tarjeta física con diseño especial se podrá adquirir en los puntos de salida de los servicios de Park and Ride, que consiste en puntos donde los usuarios se podrán estacionar y tomar un autobús que les acerque al Estadio Ciudad de México, en:

Campo Marte – Auditorio Nacional (Llegada a CETRAM Huipulco)

Six Flags (Llegada a CETRAM Huipulco)

Centro Comercial Santa Fe (Llegada a CETRAM Huipulco)

Centro Comercial Plaza Carso (Llegada a Santo Tomás – Santa Úrsula)

Cabe destacar que, en cada uno de estos puntos, el primer viaje será a las 07:00 horas con una frecuencia de salida de 15 minutos y un costo de viaje redondo de 500 pesos.

La tarjeta MI edición especial también se le brindará a los usuarios del servicio Ride, rutas sin estacionamiento incorporado y que se usan en eventos como el GP de México, en:

Bellas Artes (Llegada a Santo Tomás – Santa Úrsula)

CETRAM Chapultepec (Llegada a Santo Tomás – Santa Úrsula)

Ángel de la Independencia (Llegada a Santo Tomás – Santa Úrsula)

Palacio de los Deportes (Llegada a Santo Tomás – Santa Úrsula)

Parque México (Llegada a Santo Tomás – Santa Úrsula)

Estadio Olímpico Universitario (Llegada a CETRAM Huipulco)

San Jerónimo (Llegada a CETRAM Huipulco)

En cada uno de estos puntos, el primer viaje será a las 07:00 horas con una frecuencia de salida de 15 minutos y un costo de viaje redondo de $350.00 (MXN).

Cabe destacar que los servicios Park & Ride y Ride, donde se podrá adquirir la tarjeta MI edición especial del Mundial, estarán disponibles para los cinco partidos mundialistas en el Estadio Ciudad de México:

11 de junio: México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural)

México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural) 17 de junio: Colombia vs. Uzbekistán (Fase de Grupos)

Colombia vs. Uzbekistán (Fase de Grupos) 24 de junio: México vs. Chequia (Fase de Grupos)

México vs. Chequia (Fase de Grupos) 30 de junio: 1.º del Grupo A vs. Mejor Tercer lugar (Dieciseisavos de Final)

1.º del Grupo A vs. Mejor Tercer lugar (Dieciseisavos de Final) 5 de julio: Ganador partido 79 vs. Ganador partido 80 (Octavos de Final)

De esta manera, los usuarios interesados en adquirir esta tarjeta tendrán que acudir a cualquiera de los 11 puntos señalados en alguna de las cinco fechas en las que habrá partido en el Estadio Ciudad de México.

¿Qué costo tendrá la tarjeta MI edición especial del Mundial?

Héctor Ulises García Nieto seguró que la tarjeta MI edición especial no tendrá un costo extra por el diseño conmemorativo, aunque se tendrá que pagar en efectivo.

Cabe destacar que la tarjeta de Movilidad Integrada cuesta 15 pesos individualmente y 20 pesos con un viaje incluido en las máquinas expendedoras del Metro y Metrobús.

Hasta el momento, no se ha confirmado si esta tarjeta conmemorativa será asequible en los diferentes medios de transporte de Movilidad Integrada, así como qué estaciones la ofrecerían y cuántos ejemplares estarían disponibles.

Así es el diseño de la tarjeta conmemorativa mostrada por el Gobierno capitalino

A través de la “Conferencia de prensa: Casa Ciudad de México International Media Center“, el Gobierno de México mostró el diseño de la tarjeta de Movilidad Integrada con diseño especial por el Mundial 2026.

Así se ve la tarjeta MI del Mundial 2026 | Foto: Captura de pantalla GobCDMX

Este es el mismo diseño que se presentó durante el pasado mes de abril. “Este instrumento tecnológico unifica el acceso a toda la red de transporte: Metro, Metrobús, Cablebús y la Red de Transporte de Pasajeros“, señaló la Autoridad del Centro Histórico.

En este sentido, la tarjeta especial no sólo servirá para el servicio de Ride y Park & Ride, sino que funcionará como una tarjeta MI normal, incluyendo los servicios de Tren Ligero y Eco Bici.

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