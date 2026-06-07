El futbolista Christian Eriksen vuelve a desplomarse en pleno partido: video

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El futbolista Christian Eriksen en el partido de este domingo.

El futbolista danés Christian Eriksen se desplomó en el juego de este domingo contra Ucrania en Odense. El evento disparó las alarmas e hizo recordar, por unos momentos, lo ocurrido hace cinco años cuando sufrió un paro cardíaco mientras se enfrentaban a Finlandia.

El mediocampista lleva un desfibrilador desde que sufrió el paro cardíaco en pleno partido en la Eurocopa en 2021.

#Fútbol2Day – 🇩🇰



Christian Eriksen tuvo un nuevo desvanecimiento con Dinamarca, provocando la suspensión del encuentro, que los daneses ganaban 2-1 ante Ucrania.



La Federación Danesa confirmó que está consciente, estable y bajo observación médica. pic.twitter.com/3UlF3YjgWa — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) June 7, 2026

Según reportó el medio especializado en deporte Claro Sports, Christian Eriksen se tocó el pecho antes de caer al pasto.

¿Por qué se desvaneció Christian Eriksen ?

El jugador de 34 años cayó al suelo en el minuto 64 del partido.

Después de recibir atención médica en el lugar, Christian Eriksen pudo ponerse de nuevo en pie y montó en una ambulancia por sus propios medios.

“Christian Eriksen está consciente y está bien, teniendo en cuenta lo ocurrido”, explicó la Federación Danesa de Fútbol en su cuenta de la red social X.

“Perdió el conocimiento durante un corto momento, pero pronto volvió en sí. Estuvimos rápidamente en contacto con él”, añadió el doctor Morten Boesen, citado por la Federación.

Emoción en el campo

Las imágenes del partido de este domingo muestran cómo en un primer momento el pánico se apoderó de los jugadores, tanto de Dinamarca como de Ucrania.

“Fui tranquilamente hacia la línea. Luego me di la vuelta y vi que Christian se estaba desplomando. Sabemos muy bien qué quiere decir eso. La reacción fue muy rápida y respetuosa”, explicó el capitán de la selección danesa, Pierre-Emile Hojbjerg, a la televisión TV2 de su país.

Como hace cinco años en la Eurocopa, los jugadores formaron pronto un círculo alrededor de Christian Eriksen, a modo de protección.

“Lo principal es que ha podido salir por sí mismo“, declaró Niklas Bendtner, exjugador internacional reconvertido ahora a comentarista.

“Pero son imágenes terribles, que eclipsan por completo todo (…) Es la segunda vez que le pasa. Soy amigo de Christian (…) y es realmente horrible”, dijo.

El paro cardíaco de Christian Eriksen de 2021

El paro cardíaco del 12 de junio de 2021 en Copenhague hizo que Christian Eriksen fuera intervenido para la colocación de un desfibrilador subcutáneo.

Tras el evento, el jugador fue fichando por el club inglés Brentford en enero de 2022, ocho meses después de lo ocurrido.

Christian Eriksen fue transferido luego al Manchester United (2022-2025) y ahora viste los colores del Wolfsburgo alemán, con quien tiene contrato hasta junio de 2027.

Eriksen regresó también a la selección danesa con el tiempo y jugó con ese equipo el Mundial de Catar 2022 y la Eurocopa 2024.

Sin embargo, no estará en el Mundial 2026 porque Dinamarca no obtuvo su boleto para el torneo, como le ocurrió igualmente a Ucrania, su rival este domingo en el amistoso de Odense.