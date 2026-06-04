¿Votarás en Coahuila? Así puedes conocer a los candidatos a diputados locales
En este 2026, Coahuila será el único estado de la república en el que se llevarán a cabo elecciones para renovar el Congreso local, por lo que también el Instituto Electoral de la entidad ha presentado una página oficial con la que podrán conocer a cada una de las candidatas y candidatos.
Elecciones en Coahuila: ¿qué se escogerá?
Las elecciones en Coahuila se llevarán a cabo el próximo domingo 7 de junio de 2026, convirtiéndose en el único estado del país que celebrará comicios este año.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), en esta jornada electoral que se llevará a cabo en este estado del norte de México, se escogerá a los futuros 25 diputados locales que ocuparán los diferentes escaños del Congreso de Coahuila.
Para ser más específicos, las y los ciudadanos coahuilenses escogerán a 16 diputados locales de mayoría relativa, así como a nueve diputados locales de representación proporcional.
Conoce a los candidatos a diputados de Coahuila
El pasado 5 de mayo comenzaron las campañas electorales en la entidad, pero también el Instituto Electoral de Coahuila presentó una página oficial con la que las y los ciudadanos coahuilenses podrán conocer a las y los candidatos a diputados locales.
En este sitio web, las personas podrán encontrar los perfiles de todos los que se postularon, como sus nombres, edades, trayectorias políticas y hasta sus propuestas.
“La información es responsabilidad de los partidos políticos y candidaturas independientes. El Instituto únicamente apoya para su difusión”, advirtió el Instituto Electoral estatal.
Tienen dos opciones: descargar la base completa de las candidaturas con toda la información de los aspirantes, o buscar a cada uno de los candidatos basándose en sus nombres, distritos locales, cargos, grados académicos, edades, géneros, secciones electorales o por partidos políticos.
¿Cómo consultar las casillas para votar?
El Instituto Nacional Electoral igualmente habilitó la plataforma “Ubica tu Casilla”, donde se puede consultar el lugar exacto donde a las personas les toca emitir su voto. Para esto, es necesario entrar al portal oficial del INE y capturar la sección electoral que aparece en la credencial para votar.
Puedes consultar tu casilla en:
Además, el Instituto Electoral de Coahuila también cuenta con herramientas de consulta para verificar la ubicación de las casillas instaladas en la entidad.
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