Marchan en Sinaloa contra planta de amoniaco de GPO; realizan clausura simbólica de maquinaria

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Marcha en Sinaloa: Foto: Samuel Sánchez

Integrantes del movimiento ciudadano Aquí No, grupos indígenas mayo-yoremes, pescadores y habitantes de la región realizaron este domingo una marcha desde la carretera Los Mochis–Topolobampo hasta el puerto sinaloense, donde llevaron a cabo una clausura simbólica de la maquinaria que recientemente arribó para el inicio de los trabajos relacionados con la planta de amoniaco promovida por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).

Marchan contra proyectos industriales en Sinaloa

Durante la movilización, los manifestantes colocaron sellos de clausura simbólica sobre el equipo industrial, derribaron una bandera identificada con el nombre de la empresa y reiteraron su rechazo a la instalación del complejo petroquímico en la zona de la Bahía de Ohuira, considerada por organizaciones sociales y ambientales como un ecosistema de alto valor ecológico.

Los participantes avanzaron portando pancartas con mensajes en defensa del medio ambiente y en contra de los proyectos industriales que buscan instalarse en el norte de Sinaloa, entre ellos la planta de amoniaco de GPO y la planta de metanol Mexinol, proyectada también para la región de Topolobampo.

La protesta ocurre en medio de la reactivación de uno de los proyectos industriales más controvertidos del país. La denominada “Planta de Amoniaco de 2200 TMPD en Topolobampo”, impulsada por GPO, contempla la producción de 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco anhidro, materia prima utilizada principalmente para la elaboración de fertilizantes agrícolas.

Los promotores del proyecto sostienen que la planta contribuiría a fortalecer la producción nacional de fertilizantes, reducir la dependencia de importaciones y generar empleos durante las etapas de construcción y operación. Además, destacan que la ubicación en Topolobampo ofrece ventajas logísticas por su infraestructura portuaria y energética.

Sin embargo, comunidades indígenas, organizaciones civiles y sectores pesqueros han mantenido una oposición constante durante más de una década, al advertir posibles afectaciones ambientales en la Bahía de Ohuira y demandar que se priorice la conservación de los ecosistemas costeros.

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