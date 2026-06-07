¡Al estilo del “Club de la Pelea”! Hijo de Brad Pitt y Angelina Jolie se enfrenta en pelea de Muay Thai

GENERANDO AUDIO...

Angelina Jolie y su hijo Knox Jolie-Pitt, en 2024

Knox Jolie-Pitt, hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, se subió al ring para una pelea de Muay Thai, al estilo del “Club de la Pelea”, película que protagonizó su padre en 1999.

En el video, se ve al hijo de 17 años de Brad Pitt recibiendo algunos golpes, pero mantiene la compostura y reacciona contra su oponente.

Knox Jolie-Pitt is giving us major déjà vu … hopping into the ring for a Muay Thai fight that echoes his dad Brad Pitt’s iconic movie "Fight Club" from over 25 years ago!



📸 BACKGRID pic.twitter.com/bQaOlLcVWZ — TMZ (@TMZ) June 6, 2026

El enfrentamiento fue parte de una pelea de exhibición en un club del centro de Los Ángeles y tuvo lugar la noche del viernes 5 de junio.

Los internautas no tardaron en comparar el enfrentamiento con algunas escenas del “Club de la Pelea”, donde Brad Pitt saca sus mejores golpes.

“Igual que su padre”, se lee en los comentarios de redes sociales.

Según el medio TMZ, Knox y su hermana gemela Vivienne , siente una gran pasión por el Muay Thai, por lo que es común verlos entrenar intensamente en Los Ángeles y participando en torneos técnicos.

Knox Jolie-Pitt, es el hijo biológico menor de Angelina Jolie y Brad Pitt. Nació el 12 de julio de 2008 en Niza, Francia. Suele acompañar a su madre a las galas de Hollywood.

