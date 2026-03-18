“El mundial sin Irán no va a ser un mundial de amistad y paz”: Embajador

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Irán pide a FIFA mover sus partidos del Mundial a México. FOTO: UnoTV

La selección de Irán, ubicada en el lugar 20 del ranking de la FIFA, ya está clasificada al próximo Mundial como el segundo país de Asia en lograrlo. El equipo busca participar por séptima ocasión en la competencia internacional más importante del fútbol.

En este contexto, el tema de la sede ha generado discusión debido a preocupaciones sobre la seguridad. Actualmente, partidos del Mundial están programados en Estados Unidos, pero autoridades iraníes consideran que no existen garantías suficientes para su selección.

Embajador de Irán pide a FIFA cambiar partidos a México

El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, pidió a la FIFA reconsiderar la sede de los partidos de su selección y trasladarlos a México, argumentando falta de seguridad en territorio estadounidense.

“El mundial sin Irán no va a ser un mundial de amistad y paz”, afirmó el diplomático. También señaló que la FIFA debe regresar al espíritu original del fútbol como un espacio de paz y amistad entre países.

Pasandideh recordó que el organismo internacional ha establecido que los países anfitriones deben garantizar la seguridad de todas las selecciones participantes. Por ello, insistió en que se evalúe el cambio de sede.

El embajador agregó que existe respaldo del gobierno mexicano para esta propuesta. Incluso mencionó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado su apoyo para que los partidos de Irán se jueguen en México.

Conflicto internacional y postura de Irán

El diplomático también habló sobre el contexto internacional que rodea esta petición, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Señaló que espera que la situación no se prolongue.

Aseguró que su país está preparado, pero reiteró su rechazo a la guerra, destacando que los conflictos afectan a población inocente. “Odiamos la guerra, porque desafortunadamente gente inocente pierde la vida”, dijo.

También advirtió que el desarrollo del conflicto dependerá en gran medida de decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No obstante, afirmó que Irán está dispuesto a aceptar soluciones que favorezcan la paz, siempre que se reconozcan responsabilidades.

El planteamiento de cambiar la sede de los partidos ahora queda en manos de la FIFA, que deberá evaluar las condiciones de seguridad para el Mundial.

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