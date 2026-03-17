Mundial 2026 llega a YouTube: FIFA anuncia acuerdo histórico para transmitir el torneo

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FIFA logra acuerdo con YouTube para transmitir el Mundial 2026. Foto: Getty Images

La FIFA confirmó un acuerdo con YouTube para convertirla en la plataforma preferente de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una alianza que representa un cambio en la forma en que se consumirá el torneo más visto del planeta, con una estrategia enfocada en lo digital, la interacción y el alcance global, especialmente entre nuevas generaciones de aficionados.

Como parte de este acuerdo, los titulares de los derechos audiovisuales podrán aprovechar sus canales oficiales de YouTube para ampliar la cobertura del Mundial.

Entre las opciones disponibles destacan:

La publicación de resúmenes extendidos

Clips con jugadas destacadas

Imágenes inéditas

Contenido exclusivo detrás de cámaras y videos bajo demanda

Todo esto permitirá que los usuarios accedan a una experiencia más completa, flexible y personalizada durante la Copa del Mundo.

¿YouTube transmitirá partidos en vivo del Mundial 2026?

Uno de los puntos más llamativos es que, por primera vez en la historia del torneo, se permitirá la transmisión en vivo de los primeros 10 minutos de cada partido a través de YouTube. Esto significa que millones de aficionados en todo el mundo podrán conectarse desde el inicio de cada encuentro sin necesidad de una señal tradicional.

Además, los medios colaboradores oficiales también tendrán la posibilidad de transmitir partidos completos seleccionados en sus canales, dependiendo de acuerdos regionales, lo que ampliará significativamente el alcance del evento.

La colaboración entre la FIFA y YouTube no solo se limita a la transmisión de partidos, sino que también incluye una estrategia multidimensional para potenciar la promoción del torneo.

El contenido prémium será una pieza clave, tanto en el canal oficial de la FIFA como en los espacios digitales de los socios comerciales. Esto busca generar mayor interacción con los usuarios, aumentar el engagement y consolidar al Mundial como un evento global también en el ecosistema digital.

Participación de creadores de contenido

Otro aspecto relevante es la participación de creadores de contenido de distintas partes del mundo, la FIFA y YouTube trabajarán en conjunto para brindarles acceso exclusivo al torneo, permitiéndoles generar contenido desde perspectivas únicas.

Estos influencers podrán compartir historias con enfoque humano, análisis tácticos, experiencias dentro de las sedes y material inédito, acercando el evento a audiencias más jóvenes que consumen contenido principalmente en plataformas digitales.

Además, como parte de esta alianza, el Archivo Digital de la FIFA tendrá presencia en YouTube. Esto permitirá a los aficionados revivir partidos históricos completos, goles memorables y momentos emblemáticos del fútbol mundial. Esta estrategia no solo busca aumentar la expectativa rumbo al Mundial 2026, sino también fortalecer el vínculo emocional de los seguidores con la historia del deporte.

Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, destacó que este acuerdo permitirá llegar a más aficionados que nunca antes, al tiempo que abre nuevas oportunidades para los titulares de derechos y creadores. Subrayó que el Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá captará la atención global, por lo que esta alianza es clave para adaptarse al entorno mediático actual.

Por su parte, Justin Connolly, responsable global de Medios y Deportes en YouTube, aseguró que la plataforma apuesta por ofrecer una experiencia deportiva más interactiva, accesible y global. También destacó que esta colaboración ayudará a conectar con una nueva generación de aficionados, desde los más apasionados hasta los espectadores ocasionales.

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