Leyendas de la Selección Mexicana dan su pronóstico para el partido México vs. Corea del Mundial 2026

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Leyendas de México dan su pronóstico para México vs. Corea. Foto: Uno TV

Francisco Palencia, Francisco “Kikín” Fonseca y Braulio Luna, tres leyendas de la Selección Mexicana, compartieron su pronóstico sobre el partido entre México y Corea del Mundial 2026, además analizaron el presente del Tricolor y sus posibilidades de avanzar en el torneo de verano.

Durante el evento “Cascarita en la cima CDMX”, organizado por Meta y Oakley, los exfutbolistas participaron en una experiencia futbolística desde un helipuerto de la capital mexicana, donde se reunieron con influencers para disputar una serie de retas y un torneo especial para probar los nuevos lentes Oakley Meta VANGUARD, un dispositivo pensado para capturar momentos desde la perspectiva del usuario.

Entre goles, fintas y risas, los exjugadores también hablaron sobre el camino del Tri en el Mundial 2026, la importancia de comenzar el torneo con una victoria y lo que esperan del próximo duelo ante Corea.

Francisco Palencia fue claro con su pronóstico para el duelo ante Corea y aseguró que, aunque espera un partido complicado, confía en una victoria mexicana.

“Yo creo que vamos a ganar 2 a 1, no va a ser fácil, pero creo que vamos a ganar 2 a 1”, comentó el exdelantero.

Por su parte, Braulio Luna analizó el desempeño del equipo en su debut y consideró que, aunque hubo aspectos por mejorar, el arranque fue positivo.

“Trato de ser muy imparcial, yo vi un buen arranque. El cuerpo técnico no está conforme con lo que pasó, no porque hayan expulsado a jugadores del equipo rival, sino porque no se aprovecharon los momentos ni los escenarios que aparecieron”, explicó.

El exjugador de la Selección Mexicana aseguró que confía en que el equipo nacional pueda avanzar gracias a una de sus principales fortalezas que es el trabajo colectivo.

“Estoy seguro que México va a avanzar, va a paso firme. Recordemos que nuestra selección es de equipo. Las individualidades que tenemos se fortalecen mucho con el trabajo en equipo”, mencionó.

Luna también señaló que México no depende de una sola figura como ocurre con otras selecciones históricas, sino de la unión de sus jugadores.

“No somos Brasil para tener un Neymar o un Lio Messi que de repente pueden estar sin aparecer ochenta minutos y en 10, 15, 20 segundos te cambian la historia del partido. Nosotros tenemos jugadores con grandes condiciones para trabajar en equipo y después con su calidad individual marcar diferencia”, añadió.

Mientras tanto, Francisco “Kikín” Fonseca coincidió en que el debut dejó buenas sensaciones y pidió valorar la importancia de comenzar un Mundial con una victoria.

“Yo la vi bien. Nosotros siempre queremos que la Selección golee y tenga 100 por ciento de efectividad, pero a veces no se puede. México pudo haber metido un par de goles más y aprovechar mejor algunas situaciones, pero en un partido inaugural lo que tienes que hacer es ganar”, afirmó.

Fonseca destacó que el triunfo inicial es fundamental para la confianza del grupo y para trabajar con tranquilidad antes del siguiente compromiso.

“Lo importante que es ganar el primer partido para la confianza, para el trabajo que viene. Es muy diferente trabajar una semana con un resultado negativo a hacerlo con un triunfo, con satisfacción para tu gente y tu país”, señaló.

Sobre Corea, el exdelantero mexicano reconoció que será un rival más complicado, pero cree que jugar en casa puede pesar para bien.

“Corea te va a complicar mucho más que Sudáfrica. Son más rápidos, tienen jugadores más pensantes, con más calidad con la pelota, pero estamos en casa y eso sí pesa”, comentó.

Además, Fonseca fue más allá y aseguró que tiene confianza en que México pueda hacer historia en esta edición del Mundial.

“Para mí México conseguirá los nueve puntos. Tengo mucha esperanza de que va a ser el mejor torneo de la historia de México”, expresó.

El mejor momento de su carrera capturado con los Oakley Meta VANGUARD

La experiencia de Oakley Meta VANGUARD también llevó a los exfutbolistas a recordar momentos importantes de sus carreras y hablar sobre qué jugadas les hubiera gustado capturar desde sus propios ojos.

Palencia recordó su debut profesional, sus goles en partidos importantes y momentos con la Selección Mexicana. Para él, poder guardar esas imágenes desde su propia perspectiva habría cambiado la forma en que los aficionados viven esos recuerdos.

Braulio Luna mencionó tres momentos que le habría gustado documentar, un gol que marcó con Pumas después de quitarse a varios rivales y definir con tranquilidad, sus participaciones en los Mundiales de Francia 98 y Corea-Japón 2002, además del gol que marcó ante Pumas con San Luis.

Por su parte, Kikín Fonseca eligió uno de los momentos más importantes de su carrera, su gol ante Portugal en el Mundial de Alemania 2006.

“Imagínate poder verlo como si fueran mis ojos, ver cómo Pavel tira el centro, el movimiento que hago, cómo conecto la pelota y cómo entra. Tenerlo después y verlo en cámara lenta sería magnífico”, recordó.

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