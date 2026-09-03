Rescatan a bebé recién nacido reportado como desaparecido en Uruapan; detienen a su padre

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Rescatan a bebé recién nacido en Michoacán. Foto: Pexels

Autoridades del estado de Michoacán dieron a conocer que su personal logró rescatar a un bebé recién nacido reportado como desaparecido en el municipio de Uruapan. Además, informaron que también detuvieron a un sujeto por estos hechos.

Logran rescatar a bebé recién nacido reportado como desaparecido en Michoacán

La Fiscalía General de Michoacán informó que sus agentes rescataron un bebé recién nacido que tenía un reporte de desaparición en Uruapan.

Al respecto, indicaron que localizaron y resguardaron al menor de edad en una acción operativa que llevaron a cabo en el municipio de Zamora, donde también detuvieron a un hombre involucrado en estos hechos.

¿Cuándo desapareció el bebé?

Las autoridades michoacanas indican que la denuncia de desaparición del bebé se presentó el pasado 8 de agosto, pero que los hechos ocurrieron el 21 de julio de 2026.

Después de esto, la Fiscalía Regional de Uruapan, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, activó el mecanismo de búsqueda de Alerta Amber e inició las averiguaciones.

Fue entonces que las autoridades recibieron un reporte ciudadano de que el recién nacido podría estar en un domicilio del municipio de Zamora.

Detenido es identificado como el padre del bebé

Al llegar al lugar, los agentes de la Fiscalía encontraron a un hombre identificado como el padre del bebé. Sin embargo, al mostrarse agresivo, lo detuvieron y resguardaron al recién nacido, comprobando que se trataba del mismo con reporte de desaparecido en Uruapan.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público local, donde también es investigado por el delito de violencia vicaria, mientras que el menor de edad quedó bajo la protección de las autoridades para recibir una valoración médica y determinar después la reintegración con su familia.

Al final, la Fiscalía de Michoacán indicó que seguirán las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

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