EE. UU. va tras el dinero de los cárteles: Embajador Ron Johnson

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Foto: Especial

Estados Unidos y México buscan golpear a los cárteles y organizaciones narcoterroristas mediante el seguimiento de sus recursos ilícitos, redes financieras, facilitadores y actos de corrupción, afirmó el embajador estadounidense en México, Ron Johnson.

En una declaración difundida este 3 de septiembre de 2026, Johnson señaló que, a través de la cooperación impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México,Claudia Sheinbaum, ambos países no sólo trabajan contra las drogas, las armas y los criminales, sino también contra los recursos que permiten operar a las organizaciones criminales.

EE. UU. y México buscan quitar recursos a los cárteles

El embajador sostuvo que las drogas y las armas pueden ser reemplazadas, pero quitarles a los cárteles los recursos financieros limita su capacidad para comprar fentanilo y precursores químicos, adquirir armas, reclutar personas, reconstruir sus redes y financiar otros delitos.

“Vamos tras lo que más les duele a los cárteles: su dinero”, señaló Johnson.

De acuerdo con el embajador, combatir los recursos ilícitos también implica enfrentar la corrupción, debido a que ésta aleja la inversión legítima, perjudica a los ciudadanos, genera inseguridad y facilita las operaciones de las redes criminales.

Johnson afirmó que el dinero ilícito deja un rastro y que quienes tienen contacto con esos recursos pueden quedar involucrados en las investigaciones.

¿Qué es el Foro Internacional sobre Delitos Financieros CI-FIRST?

El embajador destacó la importancia del Foro Internacional sobre Delitos Financieros CI-FIRST, en el que, según su declaración, participan por primera vez expertos de los gobiernos de Estados Unidos y México, autoridades financieras, instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y representantes del sector privado.

La finalidad, explicó, es conectar información que ninguna institución o país puede observar por sí solo.

Una transacción sospechosa puede conducir a la identificación de cuentas, activos, facilitadores y redes criminales más amplias, afirmó.

Cooperación financiera contra las redes criminales

Johnson indicó que los dos países trabajan mediante grupos de trabajo bilaterales, intercambio de información en tiempo real, sanciones de OFAC y cooperación con autoridades financieras mexicanas.

Según el embajador, esta coordinación busca convertir la información financiera en investigaciones, acciones concretas y resultados.

También afirmó que los cárteles anteriormente consideraban que podían proteger sus recursos al trasladarlos entre países y ocultar diferentes partes de sus redes.

“Cuando los Estados Unidos y México trabajan juntos con otros socios internacionales, no hay dónde esconderse”, sostuvo.

El embajador resumió la estrategia en tres acciones: seguir el dinero, conectar la información y tomar acciones decisivas, con el objetivo de desmantelar las redes de los cárteles.

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