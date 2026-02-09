Elijah Arroyo celebra el triunfo de Seahawks con la bandera de México

GENERANDO AUDIO...

Elijah Arroyo lleva a México al Super Bowl 2026 | Foto: X (@nflmx)

Elijah Arroyo, ala cerrada de los Seahawks de Seattle, celebró la obtención de su primer Super Bowl este domingo ondeando la bandera de México en el Levi’s Stadium de California. Aunque nació en Orlando, Florida, su historia está estrechamente relacionada con tierras mexicanas.

Esta no fue la única ocasión en que el estandarte tricolor apareció en el Super Tazón, pues durante el show de medio tiempo de Bad Bunny se exhibieron todas las banderas que conforman el continente americano, desde Norteamérica hasta Sudamérica.

Elijah Arroyo celebra con la bandera de México

La cuenta oficial de NFL México compartió una fotografía de Elijah Arroyo posando con su playera conmemorativa por el título del Super Bowl XL y la bandera mexicana.

“Elijah Arroyo es campeón del Super Bowl LX”. NFL México

En el transcurso de la semana, se habló del vínculo que el hoy campeón de la NFL sostiene con México, país que fue parte de su formación como persona y profesional.

La historia de Elijah Arroyo con México

Nacido en Orlando, Florida, Arroyo llegó a Cancún cuando tenía siete años junto a su familia, de raíces mexicanas por parte de sus abuelos. Fue ahí donde comenzó a tomar forma su vocación por el futbol americano, un deporte que ya le llamaba la atención antes de salir de Estados Unidos, según la cadena CNN.

El propio jugador ha contado que, al momento de mudarse, una de sus principales inquietudes era saber si en México se practicaba el deporte.

“No lo recuerdo personalmente, pero mi mamá me dijo que pregunté si allí jugaban futbol americano”, recordó Arroyo en una entrevista con CBS cuando aún era un prospecto de la Universidad de Miami. La respuesta a esa pregunta marcaría su destino.

Durante seis años, Cancún fue su casa y el escenario donde aprendió gran parte de los fundamentos del deporte. Arroyo dio sus primeros pasos con los Troyanos de Cancún, un equipo que entrenaba en condiciones muy alejadas del glamour y la infraestructura de los programas estadounidenses. No había césped, solo tierra, y en algunos campos era necesario retirar piedras e incluso vidrios rotos antes de jugar.

Lejos de desanimarlo, esa experiencia terminó por forjar su carácter dentro y fuera del emparrillado. “La mayoría de lo que aprendí sobre fútbol americano, lo aprendí primero en español”, ha dicho sobre su paso por México.

“Significó mucho”. Para Arroyo, esos años fueron clave para convertirse en un jugador de equipo, alguien que prioriza a sus compañeros por encima de las estadísticas personales.

“Esos primeros años son donde realmente construyes tu confianza como jugador. Ahí descubres quién eres en el campo, y para mí, eso nació jugando en México”, ha reiterado el novato de Seattle.

México, además, es parte esencial de su identidad personal, creció viendo El Chavo del 8 y no esconde que su comida favorita son los tacos al pastor.

¿Cómo llegó a la NFL?

Su talento lo llevó posteriormente a destacar con los Hurricanes de la Universidad de Miami, actuaciones que le valieron ser seleccionado en la segunda ronda del Draft de la NFL 2025 por los Seahawks.

En su temporada de debut en la liga, Arroyo disputó 13 partidos, cuatro de ellos como titular, y registró 15 recepciones para 179 yardas, promediando más de 10 yardas por pase recibido. Además, logró su primer touchdown el 2 de noviembre frente a los Washington Commanders.

Como ala cerrada, Arroyo combina tamaño, fuerza y agilidad, cualidades esenciales para cumplir su doble función: ser una opción confiable en el juego aéreo y un bloqueador sólido para proteger al quarterback y abrir espacios para el ataque terrestre.

Estas características lo convirtieron en una pieza importante en el camino de Seattle hacia el título de la Conferencia Nacional, aunque una lesión en la recta final de la temporada regular limitó su participación.

Recién fue activado para el duelo ante los Rams, aunque no tuvo acción debido al tiempo de inactividad previo.

Seattle Seahawks gana el Super Bowl 2026

El espontáneo invadió la cancha durante un tiempo muerto, lo que le permitió recorrer el terreno de juego mientras los jugadores estaban reunidos para planear la próxima jugada.

En ese momento, los Patriots de Nueva Inglaterra estaban perdiendo el encuentro y estaban obligados a una reacción heroica para aspirar a su séptimo anillo del Super Bowl.

A pesar de una breve reacción por parte de Drake Maye, quarterback de Nueva Inglaterra, los Patriots no pudieron volver a la vida y terminaron perdiendo por marcador de 29-13.

Kenneth Walker, running back de Seattle, fue nombrado el Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) del juego por ser una pieza clave para conseguir el segundo Super Bowl en la historia de la franquicia.

