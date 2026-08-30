Esto ganaron Cristhian Pacheco y Alemtsehay Asefa por conquistar el Maratón de la CDMX Telcel 2026

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Los premios de los ganadores del Maratón de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Cristhian Pacheco y Alemtsehay Asefa se llevaron los premios principales del Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026, tras ganar las ramas varonil y femenil, respectivamente.

El Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026 no solo repartió gloria deportiva entre los corredores que llegaron primero a la meta, también entregó importantes premios económicos a los mejores atletas de la edición XLIII.

Este domingo 30 de agosto, el peruano Cristhian Pacheco conquistó la rama varonil con un tiempo de 2 horas, 10 minutos y 3 segundos, mientras que la etíope Alemtsehay Asefa Kasegn se impuso en la rama femenil con un registro de 2 horas, 29 minutos y 30 segundos.

La competencia reunió a cerca de 30 mil corredores, quienes completaron los 42.195 kilómetros entre Ciudad Universitaria y el Zócalo capitalino.

¡PERÚ TRIUNFA EN MÉXICO! 🇵🇪🥇🇲🇽



Cristhian Pacheco se convierte en el primer varón en cruzar la meta del #MaratonDeLaCiudadDeMéxicoTelcel2026 con un tiempo de 02:10:00#AquiPasa pic.twitter.com/9xBXR1cihj — Claro Sports (@ClaroSports) August 30, 2026

¿Cuánto dinero ganaron los primeros lugares del Maratón CDMX?

Los tres primeros lugares de las ramas varonil y femenil recibieron los mismos premios económicos, además de un reloj Garmin para quienes ocuparon el podio.

Primer lugar: 50 mil dólares + reloj Garmin.

50 mil dólares + reloj Garmin. Segundo lugar: 20 mil dólares + reloj Garmin.

20 mil dólares + reloj Garmin. Tercer lugar: 10 mil dólares + reloj Garmin.

Cristhian Pacheco y Alemtsehay Asefa fueron los ganadores absolutos de sus respectivas ramas y obtuvieron 50 mil dólares cada uno, además del reloj Garmin.

Los premios económicos se pagan en pesos mexicanos tomando como referencia el tipo de cambio correspondiente al día del evento.

¿Quiénes completaron el podio varonil?

El peruano Cristhian Pacheco se quedó con el primer lugar después de completar el recorrido en 2:10:03.

El podio quedó de la siguiente manera:

Cristhian Pacheco (Perú) — 2:10:03 Anbesa Lencho Tefaye (Etiopía) — 2:11:25 Balew Yihunie Derseh (Etiopía) — 2:11:58

Etiopía hizo el 1-2-3 en la rama femenil

En la competencia femenil, Etiopía dominó completamente el podio, Alemtsehay Asefa Kasegn ganó con un tiempo de 2:29:30.

Sus compatriotas Kidsan Alema Gebremedhin y Kolole Mekashu Tefera ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

El podio femenil quedó así:

Alemtsehay Asefa Kasegn (Etiopía) — 2:29:30 Kidsan Alema Gebremedhin (Etiopía) — 2:32:23 Kolole Mekashu Tefera (Etiopía) — 2:34:04

🏆🏃‍♂️ ¡El Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026 ya tiene a sus campeones!



Así quedó el Top 3 de la rama varonil:



🥇 Cristhian Simeon Pacheco Mendoza 🇵🇪 — 2:10:03

🥈 Anbesa Lencho Tefaye 🇪🇹 — 2:11:25

🥉 Balew Yihunie Derseh 🇪🇹 — 2:11:58#MaratónDeLaCiudadDeMéxicoTelcel2026 pic.twitter.com/9dzDyHN97k — Maratón de la Ciudad de México Telcel (@MaratonCDMX) August 30, 2026

Premio especial para los mexicanos

El Maratón de la CDMX también contempló una premiación especial para los tres primeros mexicanos y las tres primeras mexicanas que cruzaran la línea de meta.

Los estímulos económicos establecidos fueron:

Primer mexicano o mexicana: 50 mil pesos.

50 mil pesos. Segundo mexicano o mexicana: 40 mil pesos.

40 mil pesos. Tercer mexicano o mexicana: 30 mil pesos.

Además, la convocatoria contempló un bono de 550 mil pesos para el corredor o corredora que rompiera el récord histórico del Maratón de la Ciudad de México en su respectiva rama.

¿Cuánto recibió el cuarto lugar?

La premiación no se limitó al podio, pues los ocho primeros lugares absolutos de cada rama también recibieron premios económicos:

4.º lugar: 6,562.93 dólares

6,562.93 dólares 5.º lugar: 4,949.09 dólares

4,949.09 dólares 6.º lugar: 3,281.46 dólares

3,281.46 dólares 7.º lugar: 2,000 dólares

2,000 dólares 8.º lugar: 1,344.86 dólares

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