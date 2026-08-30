Tadej Pogacar reaparece en redes tras su caída en La Vuelta a España con collarín y vendajes

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Tadej Pogacar reaparece en redes sociales. Foto: AFP

Tadej Pogacar reapareció en redes sociales después del fuerte accidente que lo obligó a abandonar la Vuelta a España 2026 el sábado pasado.

El ciclista esloveno compartió una fotografía desde el hospital, en la que aparece con un collarín cervical y varios vendajes, horas después de la caída que sufrió durante la octava etapa de la competencia.

La imagen fue publicada en sus historias de Instagram y estuvo acompañada por “Stayin’ Alive”, de Bee Gees.

En la fotografía, Pogacar aparece recostado en una cama y realiza un gesto con la mano mientras continúa bajo supervisión médica.

Tadej lascia l’ospedale e il morale rimane alto 🥹



Il campione sloveno si è mostrato ai fan tramite una storia Instagram: collare e qualche cerotto non bastano però per abbassargli il morale, tanto che la canzone che sceglie è “Stayin Alive”. 💪



In un video diffuso invece da À… pic.twitter.com/zkPqC12LZJ — Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 30, 2026

El esloveno fue trasladado inicialmente a un hospital en Gandía y posteriormente llevado a Barcelona, donde será sometido a una intervención quirúrgica para tratar la fractura desplazada que presenta en la clavícula izquierda.

La operación fue pospuesta inicialmente como medida de precaución debido a la conmoción cerebral que sufrió.

¿Qué le pasó a Tadej Pogacar en La Vuelta?

El accidente ocurrió a 32 kilómetros de la meta de la octava etapa, cuando el pelotón avanzaba compacto. Pogacar perdió el control de su bicicleta después de encontrarse con una piedra en el camino y terminó golpeándose contra el pavimento.

Parte médico de Tadej Pogacar, que hablando siendo 1º la vuelta a España, por una caída tras golpear una piedra en la vida:



🗣️ Está estable tras sufrir una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda, una fractura cervical estable en la vértebra C7 y… pic.twitter.com/gwAcKnj4aT — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) August 29, 2026

El ciclista permaneció algunos minutos en el suelo y, aunque posteriormente logró ponerse de pie, decidió no continuar en la competencia. Fue trasladado en ambulancia para ser sometido a una evaluación médica.

El parte médico del UAE Team Emirates-XRG confirmó que Pogacar sufrió una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda, una fractura cervical estable en la vértebra C7 y múltiples abrasiones.

El equipo señaló además que no se detectaron otras lesiones graves ni secuelas neurológicas.

Debido a la conmoción cerebral, los médicos determinaron que la operación de la clavícula debía esperar hasta que fuera seguro realizarla.

Pogacar permanece bajo vigilancia médica y se esperan nuevas actualizaciones sobre su estado después de la intervención.

La caída que cambió la Vuelta a España 2026

El abandono de Pogacar representó un duro golpe para la competencia, ya que el esloveno llegaba a la octava etapa como líder de la clasificación general y principal favorito para conquistar La Vuelta.

Su salida también modificó la lucha por el maillot rojo y permitió que Enric Mas asumiera el liderato de la clasificación general. El español incluso decidió inicialmente no vestir el maillot rojo como muestra de respeto por Pogacar.

¡LA VUELTA PIERDE A SU LÍDER! 💔🚴‍♂️



Una caída cambió por completo la historia de Tadej Pogacar en la Vuelta a España 2026. El esloveno se fue al asfalto a 32 kilómetros de la meta de la etapa 8 y, tras intentar continuar, el dolor terminó obligándolo a abandonar y salir en… pic.twitter.com/SS3C3C0vIJ — Claro Sports (@ClaroSports) August 29, 2026

Para Pogacar, además, se trata de un abandono especialmente significativo, es su primera retirada en una carrera por etapas desde que llegó al UAE Team Emirates en 2019, mientras que su anterior abandono por lesión se produjo en la Lieja-Bastoña-Lieja de 2023, cuando sufrió una fractura en la muñeca izquierda.

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